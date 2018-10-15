Сотрудница университета устроила горячие танцы на шесте прямо в вагоне казанского метро

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-15T11:41:02+03:00

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В интернете осуждают видео, где девушка танцует горячий танец на пилоне прямо в вагоне состава казанского метрополитена. Она показывает сложные элементы полодэнса - танца на шесте, используя поручень по середине салона.

Оказалось, девушка является 23-летней сотрудницей кафедры геофизики казанского университета, а в свободное время занимается танцами на пилоне.

- Танец на видео – моя импровизация. Я его не репетировала, просто зашла в вагон и начала танцевать. Конечно, есть сложность работы на статичном шесте, ведь обычно все пилоны крутятся на подшипниках. Я занимаюсь танцами пять лет и для меня не было сложностью выполнить красивые движения на обыкновенном поручне в метро, - рассказала Айсылу Горбушина.

По словам девушки, сьемки проходили в казанском метров в вечернее время. Все кто наблюдал за происходящим из соседних вагонов - внимательно наблюли. Были и те, на кого танец вообще не произвел впечатления. Сьемки прошли в пяти вагонах метро. Кстати, каждый шест перед использованием девушка обезжиривала специальным раствовром, чтобы во время танца не скользили руки.

Записать такое видео Айсылу изначально планировала летом, тогда бы на ней было значительно меньше одежды. Но из-за того что подвернула плечо - сьемки пришлось отложить на осень.

Супруг Айсылу поддерживает девушку в ее увлечении и даже сам неоднократно пытался освоить пилон. Но из-за большой физической нагрузки оставлял это занятие.

Начальник станции метрополитена «Дубраваня» и «Проспект Победы» Гульсина Сибагатуллина считает, что в танце ничего плохого нет, если он не мешает другим пассажирам и не портит имущество метроэлектротранспорта.

- В вагоне нужно вести себя как пассажир, а танцы и повисания на поручнях не приемлемы. Тем более, если ваши действия пугают, вызывают недоумение и дискомфорт у других пассажиров, тогда необходимо вовремя остановиться, чтобы не иметь дело с сотрудниками полиции.