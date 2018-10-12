В Татарстане при попытке ночью залезть в магазин две девушки бросили свою подругу, и та застряла в дверях

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-12T17:54:50+03:00

Девушка не смогла в одиночку разжать двери и застряла при попытке сбежать. Фото: ЧОП "Системы безопасности Дельта".

Увидев охранников, они сбежали, а их приятельница в одиночку не смогла раздвинуть створки и выбраться наружу [фото]

Изменить размер текста: A A

Сигнал о сработке охранной сигнализации в супермаркете на Школьном бульваре в Нижнекамске поступил 10 октября в 4.32. Когда автомобиль с сотрудниками ЧОП прибыл на место, то от супермаркета в разные стороны разбежались две девушки. Сразу догнать их не удалось, но спустя некоторое время дежурный экипаж полиции по приметам задержал одну из беглянок.

Вернувшисб обратно к магазину охранники обнаружили третью соучастницу - девушка оказалась в мышеловке. У нее не хватило сил открыть створки и она застряла в дверях.

Оказалось, что три приятельницы решили проникнуть в супермаркет, но сумели лишь все вместе отжать дверь. Когда же две из них сбежали, залезшая внутрь сама выбраться наружу уже не могла.

В таком непростом положении девушку обнаружили охранники, когда вернулись к магазину. Фото: ЧОП "Системы безопасности Дельта".

При просмотре видео с камер подтвердилась информация, что вторая задержанная также предпринимала попытку проникнуть в здание супермаркета.