2018-10-12T17:54:50+03:00
Происшествия

В Татарстане при попытке ночью залезть в магазин две девушки бросили свою подругу, и та застряла в дверях

Увидев охранников, они сбежали, а их приятельница в одиночку не смогла раздвинуть створки и выбраться наружу [фото]
Лика ИСАЕВА
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Девушка не смогла в одиночку разжать двери и застряла при попытке сбежать. Фото: ЧОП "Системы безопасности Дельта".Девушка не смогла в одиночку разжать двери и застряла при попытке сбежать. Фото: ЧОП "Системы безопасности Дельта".
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Сигнал о сработке охранной сигнализации в супермаркете на Школьном бульваре в Нижнекамске поступил 10 октября в 4.32. Когда автомобиль с сотрудниками ЧОП прибыл на место, то от супермаркета в разные стороны разбежались две девушки. Сразу догнать их не удалось, но спустя некоторое время дежурный экипаж полиции по приметам задержал одну из беглянок.

Вернувшисб обратно к магазину охранники обнаружили третью соучастницу - девушка оказалась в мышеловке. У нее не хватило сил открыть створки и она застряла в дверях.

Оказалось, что три приятельницы решили проникнуть в супермаркет, но сумели лишь все вместе отжать дверь. Когда же две из них сбежали, залезшая внутрь сама выбраться наружу уже не могла.

В таком непростом положении девушку обнаружили охранники, когда вернулись к магазину. Фото: ЧОП "Системы безопасности Дельта".

В таком непростом положении девушку обнаружили охранники, когда вернулись к магазину. Фото: ЧОП "Системы безопасности Дельта".

При просмотре видео с камер подтвердилась информация, что вторая задержанная также предпринимала попытку проникнуть в здание супермаркета.

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