В Казань ворвался театр Ленсовета

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-10T17:10:54+03:00

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«Город.Женитьба.Гоголь». Почему в таком порядке и кто главный герой этого, казалось бы всем хорошо знакомого со школьной скамьи произведения, можно понять, только посмотрев постановку Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета.

В этом театральном произведении несколько произведений ГоголяФото: Из материалов пресс-службы

Как режиссер, Юрий Бутусов получил славу бунтаря, дерзкого и энергичного, но его спектакли не просто запоминаются, а становятся номинантами различных театральных фестивалей и конкурсов, уверенно забирая все эти «Маски», «Софиты» и «Турандоты». Для большинства казанского зрителя фраза «спектакль в постановке Бутусова» почти ни о чем не говорит, а профессионалы ревниво следили за каждым шагом и мизансценами. Бутусов ставит не пьесу, он ставит автора, предупреждали казанцев.

Не все были готовы к тому, что главный герой – это Санкт-Петербург. Трехсотлетний, накопивший мудрости и ставший циничным и холодным. Пусть не обижаются петербуржцы, но в каждой сцене, в каждом вздохе и взгляде слышался гранит и холод города, который не верил ни слезам, ни словам. В действо самой пьесы он то и дело вмешивался, проливаясь дождем, гремя грозами, пронырливыми сквозняками, и наложил свой отпечаток на героев. С трехсотлетним оттенком.

Кто-то говорит, что Бутусов выворачивает классику наизнанку, вписывая то, чего никак не могло быть. Просто решительно не могло во времена Николая Гоголя. Но разве не абсурд его повесть «Нос»? Если он сам так шутил и шокировал своих современников, почему же сейчас режиссер не может шутить? Если Город стал действующим лицом спектакля, то не стоит ревновать к оригиналу – времена меняются.

Ах как хороши три неудачных жениха Агафьи Тихоновны (Заслуженная артистка России Анна Ковальчук)! Жевакин (Заслуженный артист России), жадно желающий семьи, тихой гавани, сдерживающий свою морскую натуру, проникновенно рассказывая о своих чаяниях и неудачах, он вызывал одобрение у зрительниц.

Агафья Тихоновна просто хотела своего личного семейного счастьяФото: Из материалов пресс-службы

Экзекутор Яичница (Народный артист России Сергей Мигицко) трясся над потерянным имуществом – двумя флигелями, санями и перинами, и, шелестя накрахмаленными воротничками рубашки, лидировал в трио женихов, распевая популярные песенки многих лет. Его чин коллежского асессора позволял ему возвышаться (во всех смыслах) над конкурентами, вот только отказ, как часто бывает, заставил проявить его мелкую душонку.

Коллежский асессор уже предвкушал, что будет обладать богатым приданным невестыФото: Из материалов пресс-службы

Классический гоголевский отставной пехотинец Анучкин (Народный артист России Евгений Филатов) из зануды, жаждущего непременно невесту, которая знает по-французски, сам того не подозревая, превратился в рокового соблазнителя, великолепно владеющим танго и робеющего перед женским полом.

Особое внимание на то, какой стала Фёкла Ивановна (Заслуженная артистка России Галина Субботина)… Словно городская сумасшедшая, она носит с собой пшено, прикармливая гадящую птицу, пакетики, чтобы убирать за своей собачкой экскременты, попутно впадая в кому и каталепсию – температура ее игры просто зашкаливает при внешне хорошо выраженной холодности образа.

Арину Пантелеймоновну играет уникальная, самобытная Евгения Евстигнеева. Ее городская пластика удивительно вписалась в общую концепцию спектакля – вызывающе рыжая шевелюра притягивала к себе внимание в полумраке сцены, и каждый поворот головы, мах ногой, каждое па, выполненное актрисой, позволяли разглядеть скрытые смыслы видения характеров других героев.

Агафья Тихоновна не богатая, дебелая и немного придурковатая особа, а милая веселая девушка, которую выставили на аукцион невест с правом выбора самой своего покупателя. Отказаться никак не можно, вот и нужно выбирать: миксовать внешности и манеры претендентов на ее руку и флигели с перинами. Было очень интересно наблюдать, как она, появляясь почти в костюме клоунессы из шоу Асисяя, или в скромном черном летнем пальто кормила собачку, бросая заинтересованные взгляды на кандидатов-женихов. Метания девушки, стремившейся выйти замуж, были совсем не пошло-обывательскими, недаром Бутусов закопал ее в белый сугроб – она хотела любви и семейного счастья, и что тут дурного, если это и есть женская натура – быть женой и матерью?

Анна Ковальчук в роли Агафьи ТихоновныФото: Из материалов пресс-службы

Подколёсина (Олег Фёдоров) назвали человеком-город, но он, по сути, человек-то подневольный: безынициативный, робкий, сомневающийся. Все как у Николая Васильевича, только в современном иногда костюме и растекающийся между обязанностями, желаниями и мнениями.

Жаль, что пьеса создана по произведению Гоголя. Кочкарёв (Сергей Перегудов) словно вышел из чеховской «Палаты №6»: безумный мир сделал весельчака Кочкарёва вертлявым, злоупотребляющим циником, готовым низвергнуть в закрепощающий брак своего приятелями любыми способами и методами.

Вся труппа работает как единый механизм, демонстрируя пластику тел и взглядов, обволакивая зрителя своим и режиссерским видением произведений Гоголя. Как принято писать, в произведении использованы тексты Александра Пушкина и Анны Ахматовой, и холодное дыхание гранитного Санкт-Петербурга, немного согретого любовью.