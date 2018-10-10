Эхо 90-х: Под Казанью мужчина "приватизировал" дорогу и устроил стрельбу по местным жителям на "стрелке"

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-10T14:40:58+03:00

В свою очередь мужчина заявляет, что на него напали и в процессе потасовки выбили глаз, сломали кости и разбили лицо

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Житель поселка Малые Кабаны Динар Хадиуллин давно казался соседям агрессивным и не совсем порядочным. Вечером в субботу, 6 октября, очередной конфликт поселенцев закончился стрельбой, в результате которого пострадал один из местных жителей - Николай.

ПРИЧИНОЙ КОНФЛИКТА СТАЛА ОБЩАЯ ДОРОГА

Изначально, причиной разногласий среди поселенцев стала общая дорога, которую Хадиуллин незаконно начал блокировать зимой прошлого года.

- То блоки ставил, то свои машины. Потом и вовсе засыпал её горой гравия так, что даже пешеходы не могли пройти, - рассказывала корреспонденту "КП-Казань" соседка стрелка Оксана (имя изменено - Ред.)

Конфликт вроде бы решился, когда Динар предложил соседям собрать деньги и отремонтировать проезжую часть так, чтобы она стала безопаснее - все согласились, скинулись, но ситуация не изменилась: ни намека на начало ремонта дороги не было, она оставалась заблокированной.

Тогда, в субботу председатель села сам открыл эту дорогу, а жители Малых Кабанов принялись ровнять ее лопатами. По их словам, Динар уже в тот момент ходил по улицам с приятелями и кричал угрозы.

Пятеро мужчин, проживающих в поселке, решили поговорить с Хадиуллиным и договорились о встрече тем же вечером. На нее он, правда, тоже пришел не один.

- Динар пришел с 7-8 людьми, четверых из которых вообще никто не знал, - продолжала свой рассказ Оксана.

Фото: из архива героев материала

КРИЧАЛ, ЧТО УБЬЕТ НИКОЛАЯ И ВЫСТРЕЛИЛ

- Я была дома, когда началась стрельба. Кто-то выбежал, стал все это останавливать и вызвал полицию, - вспоминает тот вечер собеседница издания, - Динар кричал, что убьет Николая, и я услышала звук выстрелов.

Как выяснилось из разговора позже, огнестрельное оружие в тот момент имел не только Динар Хадиуллин. Был ещё один мужчина с пневматическим пистолетом, которого раньше никто в Малых Кабанах не видел, ему удалось скрыться.

В результате потасовки Николай получил множественные ссадины и огнестрельное ранение в районе локтевого сустава. Сейчас он уже дома, вместе со своей семьей, но чувствует себя не лучшим образом.

- После стрельбы соседи помогли пострадавшему и отвезли его в РКБ. Там они вновь встретили Динара, на нем были только ушибы, - утверждает Оксана.

Фото: из архива героев материала

ГЛАЗ ВЫБИЛИ, КОСТИ СЛОМАЛИ, ЛИЦО РАЗБИЛИ

Однако, несмотря на то, что на теле Хадиуллина на тот момент были заметны лишь ссадины, в разговоре с корреспондентов "КП-Казань" мужчина заявил, что чувствует себя плохо и до сих пор находится в больнице.

- Глаз выбили, кости сломали, лицо разбили, - утверждает Динар Хадиуллин.

Имеются даже справки, согласно которым Динара и правда жестко избили в тот вечер. Их видели соседи.

- Теперь он говорит, что это мы на него напали, справки какие-то приносит, - рассказывает Оксана, - но как человек с простреленной правой рукой мог так избить его?

МЫ ЗАПУГАНЫ, У ДИНАРА ЕСТЬ СВЯЗИ, И ОН ИХ ПОДКЛЮЧАЕТ

Известно, что еще днем 6 октября один из соседей написал заявление в полицию по факту незаконного перекрытия дороги и угроз, после приезжал участковый.

Действовать дальше соседи пока просто боятся. Они уверены: у Хадиуллина есть связи, и он их подключает. Дело дошло до того, что некоторым жителям Малых Кабанов пришлось приобрести и установить на домах камеры видеонаблюдения.

- Мы запуганы, - признается Оксана.

ПОРЯДОЧНЫЙ СЕМЬЯНИН

- У Динара есть два ребенка и жена - полноценная семья, - рассказывает Оксана.

Именно дети и стали одной из причин перекрытия проезжей части. Мужчина объяснил соседям, что переживает по поводу того, что его малолетние дети играют на дороге.