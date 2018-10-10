Борьба за территорию: В Казани около школы установили колючую проволоку, чтобы не пускать собаководов

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-10T13:04:14+03:00

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Футбольное поле в 113 казанской школе превратилось в поле битвы. На протяжении нескольких лет родители и администрация школы ведут войну с местными собаководами. Более тридцати домашних животных каждый вечер посещает территорию учебного заведения, оставляя после себя неприятные следы.

ШКОЛА ПОД КЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

В 113 школе учится 657 учеников. Родители до раздевалки провожают детей, ведь в утренние часы и после обеда, на территории школы собаководы всего района выгуливают питомцев.

Собаководов в районе улицы Адоратского много и все они считают территорию школы собственной. К примеру в футбольной коробке не просто выгуливают собак, а занимаются их дрессировкой.

Детей предупредили - держаться подальше о собак и колючей проволокиФото: Александр ЧЕРНОВ

- Мы ничего не имеем против собак, но их хозяева ведут себя хуже животных. В школе проходит капитальный ремонт, у нас новый забор. Буквально, через день после установки ограждения, чтобы попасть на территорию школы, собаководы сломали его и унесли. Было видно, что металлическое ограждение снимали специальным инструментом - болгаркой или кусачками. Несколько раз в неделю нам приходилось устанавливать забор заново, пока один из родителей не пошел на крайние меры – обмотал забор колючей проволокой, как на зоне, - рассказала секретарь школы Марина Дондырева.

НАТРАВИЛИ СОБАК ЗА ЗАМЕЧАНИЕ

Заместитель директора школы Галина Волкова, увидев на территории школы мужчину с несколькими собаками сделала устное замечание. За это владелец животных стравил собак на женщину.

Защищали ее двое мужчин, которые проходили мимо. Когда женщина начала снимать происходящее на сотовый телефон, хозяин животных вырвал мобильник и разбил его. К приезду полиции мужчины с собаками на территории школы уже не было.

Не смотря на большие количество табличек на школьном заборе - собак меньше не сталоФото: Александр ЧЕРНОВ

- Мы в безысходном положении. По закону выгул собак на территории учебных заведений запрещен. Но полиция реагирует на звонки скептически. Могут приехать через два часа, могут вообще не приехать. Вчера вечером снова вызывали полицию. Они задержали заводчика собаки, он написал объяснительную и его отпустили, - рассказывает секретарь школы №113.

В БОЮ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

Родители учеников создали группу в социальной сети и пытаются самостоятельно ловить нарушителей. То что прямо в школе собаководы устроили тренировочную базу - пугает родителей и учебный состав. К утру вся площадка с песчаным покрытием, где проходят уроки физкультуры находится в собачьих эксриментах и ямах. Догбоксами никто из хозяев не пользуется, а фекалии животных могут вызвать у малышей крапивницу, высыпания и отеки. Выгуливают и дрессируют хозяева собак разных пород без намордников – от декоративных до бойцовых и охранных. То, что рядом малыши идут на учебу - их не смущает.

Вдоль забора школы, откуда чаще всего пробираются собаководы, дедушка одной из учениц установил преграду из колючей проволоки, камней, и веток. Но к утру даже ее пытались разобрать. На следующий день общими усилиями баррикаду укрепляли все родители.

Информационный таблички собаководы сразу срываютФото: Александр ЧЕРНОВ

– По закону мы должны закрывать территорию школы в вечернее время. Но факультативы заканчиваются в восемь или в девять вечера. К этому времени собаководы с питомцами заполоняют территорию школы. Выгнать их невозможно, а если оставить на территории школы, то снова сломают забор, - рассказывает завуч. Школа заказала таблички, которые оповещают гостей, что проход на территорию с собаками запрещен. Уже на утро их демонстративно вырвали вместе с крепежом.

"МЫ ТРЕНИРУЕМ ЗДЕСЬ СОБАК ПОЛВЕКА!"

Пока корреспондент «Комсомольской правды» изучал территорию школы, встретил двоих собаководов. На вопрос - знают ли они, что по закону нельзя выгуливать домашних животных на территории учебного заведения последовал ответ - «Мне все равно. Больше негде гулять!»

- Ника - моя четвертая собака, - рассказала хозяйка овчарки Лариса Игоревна. – Жители нашего двора и ближайших дворов выгуливают собак на территории школы почти 50 лет. Во дворах жилых домов ведь детские площадки и родители. Здесь мы никому не мешаем, да и ходить кроме как на территорию школы нам больше некуда.

- На территории хоккейной коробки молодой человек дрессировал собаку - Вот когда нам устроят специальное место для выгула собак - будем там, а пока здесь.

Собаководы ничего ужасного в выгуле собак на территории школы не видят

В то что собака без намордника и поводка может травмировать или напугать детей - собаководы не верят. Ведь пока таких случаев не было, а значит соседство хищных животных и детей будет продолжаться