2018-10-10T11:28:13+03:00
Происшествия

Появилось видео, как падающее дерево убило пенсионера в Нижнекамске

По данному факту проводится доследственная проверка СУ СКР Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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В республикепродолжается доследственная проверка по факту ЧП в Нижнекамске, когда 8 октября на 65-летнего пенсионера упало дерево, и он скончался от полученных травм.

Напомним, мужчина проходил по улице Тукая, когда на него упала береза. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По данному факту СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.

В этот день по прогнозам Гидрометцентра в республике ожидался дождь и сильный ветер, и в момент ЧП очевидцы сообщали, что наблюдали сильнейшие порывы ветра.

Появилось видео самого момента гибели пенсионера. Падение дерева произошло при свидетелях, к упавшему мужчине бросились очевидцы, но помочь ему уже не смогли, он скончался на месте.

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В Татарстане дерево упало на человека.соцсети

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