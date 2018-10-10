В Татарстане может подорожать хлеб

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-10T08:57:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане подвели итоги летних сельскохозяйственных работ. Так, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, год выдался засушливым, поэтому собрать удалось только 3,7 миллиона тонн зерна, а не 5 миллионов, как в прошлом году.

- С учетом повышения закупочных цен на зерно возникает вопрос: как будут складываться цены на хлеб, хотя мы потребляем с каждым годом его все меньше на душу населения – около 260 грамм в сутки. Но хлеб – это политика. Поэтому приходится прослеживать динамику цен на него, – отметил Ахметов.

По его словам, при необходимости может быть использован механизм субсидирования социальных хлебов.

- Такой механизм на всякий случай предполагаем, но пока он у нас не задействован. По сравнению с прошлым годом, когда мы зерно продавали даже ниже себестоимости, например, третий класс пшеницы стоил 6,5–7 рублей, в этом году цены на рынке сложились в два раза выше, - пояснил Ахметов.