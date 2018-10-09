Игроки казанского «Зенита» сняли клип-пародию на песню Киркорова и Баскова

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-09T12:19:45+03:00

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Доигровщик Андрей Сурмачевский и либеро волейбольного клуба «Зенит-Казань» Валентин Кротков сообщили о начале нового сезона приняв участие в модном челлендже #ILoveIt.

В нем люди танцуют под песню Канье Уэста и Лила Пампа. Для этого они сооружают странные костюмы вроде того, что рэперы показали в своём клипе I Love It. Одними из первых в России пародию на клип сдедали Филипп Киркоров и Николай Басков «Не уходи постой, фанатка».

Кроме двоих исполнителей в клипе есть еще третий участник - это человек, который должен быть выше поющих по росту. В пародии с Сурмачевского и Кроткова им стал один из старейших болельщиков команды - Шогаеп Бадриев.

Суть клипа в том что ребята представляют новую форму этого сезона, а фанат, пытаясь отговорить игроков от новой формы, рассказывает, что носит свой костюм уже тридцать лет и не собирается его менять.

14 октября «Зенит» откроет новый сезон домашним матчем чемпионата России с нижневартовским «Самотлором».