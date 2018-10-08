СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-08T10:17:44+03:00

В машину с концертным оборудованием на полном ходу врезалась легковушка [видео]

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5 октября грузовик «Вольво» вез в Челябинск концертное оборудование для Ани Лорак. У певицы было намечено выступление на 7 октября.

Проезжая через Рыбно-Слободской район Татарстан фура на 919 километре участке федеральной трассы М-7 «Москва-Уфа» попал в аварию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/672226" frameborder="0"></iframe> В Татарстане в ДТП с грузовиком певицы Ани Лорак погибли два человека.Соцсети

По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля «Ауди» ехал с превышением скорости, совершал обгоны, а в один из моментов не успел уйти вовремя со встречки и столкнулся с фурой, везущей концертное оборудование Ани Лорак.

Машины столкнулись лоб в лоб. В результате водитель «Ауди» и его пассажир погибли на месте ДТП, сама легковушка же загорелась.

Грузовик же существенно не пострадал и смог в итоге доставить концертное оборудование для Ани Лорак в Челябинск.