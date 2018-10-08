2018-10-08T10:17:44+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП с грузовиком певицы Ани Лорак погибли два человека

В машину с концертным оборудованием на полном ходу врезалась легковушка [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Легковой автомобиль буквально сплющило.Легковой автомобиль буквально сплющило.Фото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

5 октября грузовик «Вольво» вез в Челябинск концертное оборудование для Ани Лорак. У певицы было намечено выступление на 7 октября.

Проезжая через Рыбно-Слободской район Татарстан фура на 919 километре участке федеральной трассы М-7 «Москва-Уфа» попал в аварию.

В Татарстане в ДТП с грузовиком певицы Ани Лорак погибли два человека.Соцсети

По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля «Ауди» ехал с превышением скорости, совершал обгоны, а в один из моментов не успел уйти вовремя со встречки и столкнулся с фурой, везущей концертное оборудование Ани Лорак.

Машины столкнулись лоб в лоб. В результате водитель «Ауди» и его пассажир погибли на месте ДТП, сама легковушка же загорелась.

Грузовик же существенно не пострадал и смог в итоге доставить концертное оборудование для Ани Лорак в Челябинск.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родственники водителя, из-за которого в ДТП погибло 12 человек: Его лишали премии, если маршрутка опаздывала
Близкие шофера признают, что тот иногда выезжал на встречку, чтобы уложиться в очень плотный график. Мужчина 30 лет крутил баранку и ни разу не попался гаишникам [видео]
Новости 24
В центре Казани построили баррикады и были слышны выстрелы
В Татарстане во время пожара погиб пенсионер
В Казани без отопления остаются 13 многоквартирных домов
В Татарстане закрыта дорога к селу Габишево
В Татарстане в аварии с грузовиком Ани Лорак погибли два человека
Дорожные службы Казани перейдут на зимний режим с 15 октября
Муфтий Татарстана пробежал Казанский полумарафон
Татарский театр кукол подготовил новый спектакль "Принцесса Крапинка"
В Марий Эл разыскивают автомобиль, сбивший насмерть пешехода
В Казани продолжается подготовка к Качаловскому театральному фестивалю
В Чувашии легковушка вылетела с трассы М7 и загорелась, погиб водитель
В Татарстане произошло два смертельных случая на воде
Рустам Минниханов побывал в крупнейшем научном институте Японии
В Татарстане фура снесла "буханку" дорожных рабочих, пострадал один человек
В Татарстане во время пожара погибла пенсионерка
В Казани пройдет предпремьерный показ драмы "Без меня"
В Татарстане зек сознался, где спрятал крупную партию наркотиков
В первый рабочий день кассир попыталась обокрасть магазин в Казани
В Татарстане кота в мешке выбросили из окна чтобы он забыл дорогу домой
В Татарстане яму закопали только после того, как в нее провалилась машина с ребенком
Массовой дракой завершился Чемпионат России по борьбе на поясах в Татарстане
В казанском депо сгорел трамвай за 20 миллионов рублей
В Татарстане мусорный контейнер установили прямо под окнами жилого дома
Трактор и два автомобиля столкнулись на мосту «Миллениум» в Казани
В Татарстане при лобовом столкновения «Тойоты» с «КАМАЗом» погиб 31-летний мужчина
За падение башенного крана казанская компания заплатит полмиллиона рублей
КАМАЗ сбил девушку в центре Казани
Оксана Федорова снялась в рекламе в Казани