В Татарстане в ДТП с грузовиком певицы Ани Лорак погибли два человека
5 октября грузовик «Вольво» вез в Челябинск концертное оборудование для Ани Лорак. У певицы было намечено выступление на 7 октября.
Проезжая через Рыбно-Слободской район Татарстан фура на 919 километре участке федеральной трассы М-7 «Москва-Уфа» попал в аварию.
В Татарстане в ДТП с грузовиком певицы Ани Лорак погибли два человека.Соцсети
По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля «Ауди» ехал с превышением скорости, совершал обгоны, а в один из моментов не успел уйти вовремя со встречки и столкнулся с фурой, везущей концертное оборудование Ани Лорак.
Машины столкнулись лоб в лоб. В результате водитель «Ауди» и его пассажир погибли на месте ДТП, сама легковушка же загорелась.
Грузовик же существенно не пострадал и смог в итоге доставить концертное оборудование для Ани Лорак в Челябинск.
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