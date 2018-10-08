2018-10-08T12:59:20+03:00
Происшествия

Пенсионерку из Татарстана подозревают в отравлении ртутью семьи из семи человек

Опасное вещество подали вместе с обедом, отдельно от всех ела только 78-летняя женщина
Лика ИСАЕВА
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Ртуть была и в тарелках, и в кастрюлях, и сковородках. Фото: СУ СКР ТатарстанаРтуть была и в тарелках, и в кастрюлях, и сковородках. Фото: СУ СКР Татарстана
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3 сентября в Альметьевске после совместного обеда плохо себя почувствовали семь членов одной большой семьи. Среди них были и три ребенка - 14-ти и восьми лет, а также годовалый малыш.

В доме проживают 61-летний хозяин, его 55-летняя супруга, 29-летняя дочь и двое ее детей - восьмилетний и годовалый, к тому же в тот день к ним в гости пришел 14-летний племянник. Вот все вместе и сели за стол. Отказалась отобедать вместе со всеми только 78-летняя мать хозяина дома, она ела отдельно.

Когда было съедено уже немало, домочадцы увидели, как в их тарелках среди остатков еды перекатываются подвижные металлические шарики, они были и в кастрюлях, и сковородках.

А спустя некоторое время хозяин дома почувствовал себя плохо, и его увезли в больницу. Сделав анализ крови, врачи вызвали полицию – в организме нашли повышенное содержание ртути. Под подозрение в отравлении попали все члены семьи. В следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Во время бесед с испуганными родственниками подозрительно вела себя только там самая 78-летняя мать хозяина дома, которая ела отдельно. Она и стала главной подозреваемой.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Решается вопрос о назначении химической экспертизы, а также психолого-психиатрической экспертизы в отношении матери хозяина дома. Расследование уголовного дела продолжается.

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