Конкурсы, секретная тактика и первое слово Смита по-татарски: как УНИКС представил команду

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-06T09:53:09+03:00

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5 октября в «Баскет-Холле» казанский УНИКС представил состав команды на новый сезон. Из фойе арены по узкому коридору болельщики попадали в хорошо знакомый зал, правда, с непривычно приглушенным светом. А первое, что попадалось на глаза при выходе на трибуны, вывеска с новым девизом команды: «Напролом». Еще до выхода баскетболистов на паркет болельщикам представили новую форму в стиле милитари. Правда, играть в ней УНИКС будет только в матчах Еврокубка.

Болельщикам представили новую форму в стиле милитари.Фото: Алина НИЗАМОВА

Наконец, на площадку один за другим вышла вся команда вместе с тренером. После презентации с приветственным словом выступил президент клуба Евгений Богачёв. Он поблагодарил болельщиков, пришедших пятничным вечером в «Баскет-холл».

Евгений Богачев.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Здесь большая группа истинных болельщиков. Думаю, что вы, как и мы, не можете дождаться матчей, чтобы попробовать наши силы. В этом году мы внесли изменения в команду, старались добавить мастерство, но чтобы не было конфликтности. У нас хорошая атмосфера в раздевалке, - отметил владелец клуба.

АМЕРИКАНСКОЕ ТРИО ИЗ ТУРЦИИ

К слову об изменениях, в межсезонье УНИКС обратил внимание на турецкий чемпионат, откуда подписал больше половины новых игроков. Примечательно, что все они американцы, а двое из них пришли из одной команды: «Тофаша» делегировала в Казань форварда Реймара Моргана и разыгрывающего Пиеррия Хенри.

Костас Каймакоглу и Пиеррия Хенри.Фото: Алина НИЗАМОВА

Морган в 2017 году, выступая за немецкий «Ульм», получил награду самого ценного игрока чемпионата Германии. Хенри же до перехода в УНИКС попытал счастье в главной баскетбольной лиге планеты, но его знакомство с НБА ограничилось лишь Летней лигой за «Бостон Селтикс».

Реймар Морган.Фото: Алина НИЗАМОВА

Третьим новичком из турецкого чемпионата стал атакующий защитник Эрик МакКоллум. В прошлом сезоне баскетболист в составе титулованного «Анадолу Эфес» провел 29 матчей в Евролиге. Возможно, его опыт поможет команде Димитриса Прифтиса вернуться в самый престижный турнир Старого света.

Эррик Макколлум.Фото: Алина НИЗАМОВА

Одним новичком на позиции тяжелого форварда в лице MVP немецкого чемпионата сезона 2016/17 казанцы не ограничились. Также УНИКС подписал из саратовского «Автодора» россиянина Максима Шелекето.

Максим Шелекето.Фото: Алина НИЗАМОВА

Среди новобранцев оказалось одно знакомое лицо. Для Артёма Клименко бело-зелёные цвета команды из столицы Татарстана уже знакомы. Два года назад центровой впервые оказался в УНИКСе. Тогда клуб арендовал его у того же «Автодора» на полсезона. Сейчас он стал полноправным игроком казанцев.

«А УНИКС ВЫИГРАЕТ СЕЗОН?»

Также в начале пресс-конференции с игроками с благодарностью к болельщикам обратился и главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

Автограф-сессия с командой.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Я хотел бы поблагодарить всех фанатов, которые пришли сюда, и хотел бы почаще и больше вас видеть на играх. Это большая честь познакомиться с вами поближе, - разошелся в пожеланиях наставник казанцев.

Вот так происходило общение Прифтиса и игроков с болельщиками:

– Какая у вас будет тактика чтобы победить всех противников?

– Тактика – это вообще-то секрет: играть вместе, сообща, стараться, исправлять ошибки, поддерживаться друг друга в трудные моменты, я думаю все это вы сами знаете.

Группа поддержки УНИКСА.Фото: Алина НИЗАМОВА

– А УНИКС выиграет сезон?

– Конечно!

– Костес, почему 88?

– Это одно из моих счастливых номеров, я решил попробовать.

Болельщикам, например, было интересно, какой процент трехочковых наберет Джамар Смит.Фото: Алина НИЗАМОВА

Много вопросов задали Джамару Смиту. Болельщикам было интересно, какой процент трехочковых он наберет, какие русские слова он успел выучить за год. На второй вопрос защитник со смешным акцентом выдал стандартный набор любого иностранца: «доброе утро», «привет» «как дела? Нормально», «чуть-чуть». Тогда ведущий решил копнуть еще глубже и спросил, знает ли американец какие-нибудь татарские слова.

Джамар Смит.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Нет, - ответил Джамар.

– Нет, это «юк» по-татарски, - сам же пришел на помощь человек с микрофоном.

– Юк! – произнес Смит свое первое татарское слово под апплодисменты.

После презентации начались конкурсы с участием игроков. Сначала прошёл мини-турнир лучших снайперов команды. В бросках с трехочковой дистанции принимали участие Павел Сергеев, Евгений Колесников и Джамар Смит.

Дальше на очереди был самый зрелищный конкурс вечера. Морис Ндур, Трентон Локетт и новичок Максим Шелекето показали свое мастерство в исполнении слэм данков.

Данк Трента Локетта.Фото: Алина НИЗАМОВА

Победителем стал сенегалец, исполнивший, например, эффектный бросок сверху в прыжке через одного из сотрудников клуба.

Данк Мориса Ндура.Фото: Алина НИЗАМОВА

Его данк оценили не только болельщики с трибун, но и судьи. Таблички с баллами доверили двум лидерам фан-движения казанцев, а также двум случайно пришедшим болельщикам, поймавшим мячи. Возглавлял «судейский корпус» капитан команды Антон Понкрашов.

Жюри конкурса слэм-данков.Фото: Алина НИЗАМОВА

После конкурсов началась автограф-сессия и фуршет. Расходились все с хорошим настроением и с надеждой, что такая тёплая атмосфера будет сопровождать команду и её болельщиков по ходу всего сезона.

Автограф-сесмия с командой.Фото: Алина НИЗАМОВА