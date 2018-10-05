2018-10-05T15:27:21+03:00
Происшествия

В Татарстане духами, купленными через Интернет, отравились 18 студентов

Всех в срочном порядке отвезли в больницу, возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Пострадали как надушившиеся парфюмом из Китая, так и окружающие.Пострадали как надушившиеся парфюмом из Китая, так и окружающие.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В эту пятницу, 5 октября, в педагогическом колледже города Арск во время перемены между парами одна из студенток похвасталась новым парфюмом из Китая, которые она купила через Интернет. Ее подружки попросили подушить и их этой новинкой. Девушка решила не отказывать им в этом.

Через некоторое время испробовавшие на себе новинку из Китая и окружающие, почувствовали себя плохо. Да так, что пришлось вызывать «скорую помощь».

- Произошло массовое отравление детей, - сообщили в Минздраве Татарстана. - 18 человек доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы.

Сейчас медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. При обследовании стало понятно, что произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом - через вдыхание носом. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Вопрос находится под контролем руководства Минздрава Татарстана.

Проверку провел и следственный комитет Татарстана. По ее результатам было принято решение возбудить уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обстоятельства происшествия выясняются.

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