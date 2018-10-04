МВД Татарстана: водитель автобуса выехал на "красный", пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-04T09:58:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В МВД Татарстана рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 4 октября, в четверг, в 8.00 на перекрестке улиц Татарстан-Салимжанова-Правобулачная-Пушкина. Оказалось, что виновник столкновения - водитель автобуса маршрута № 37.

Уже установлено, что мужчина спешил проехать этот сложный перекресток, и вылетел на него на "красный", запрещающий, сигнал светофора. В этот момент на свой "зеленый" уже выехал автомобиль "Ауди". Многотонный автобус протаранил иномарку, прижав ее к ограждению на улице Пушкина. Водитель получил серьезные травмы, после того, как его деблокировали спасатели, мужчину увезли в больницу.

Автобус впечатал иномарку в ограждениеФото: Из материалов пресс-службы

Травмы получили и пять пассажиров автобуса. Но это пока предварительные данные, возможно, некоторые из пассажиров позже обратятся к врачам - пока они в состоянии шока поспешили уехать на работу на другом транспорте.

- В настоящее время на месте происшествия работают пять инспекторов ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия и организуют регулировку дорожного движения, - сообщили в МВД Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»