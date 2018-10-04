2018-10-04T09:58:58+03:00
Происшествия

МВД Татарстана: водитель автобуса выехал на "красный", пострадали шесть человек

Стали известны подробности аварии в центре Казани
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
С места происшествияС места происшествияФото: Лика ИСАЕВА
Изменить размер текста:

В МВД Татарстана рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 4 октября, в четверг, в 8.00 на перекрестке улиц Татарстан-Салимжанова-Правобулачная-Пушкина. Оказалось, что виновник столкновения - водитель автобуса маршрута № 37.

Уже установлено, что мужчина спешил проехать этот сложный перекресток, и вылетел на него на "красный", запрещающий, сигнал светофора. В этот момент на свой "зеленый" уже выехал автомобиль "Ауди". Многотонный автобус протаранил иномарку, прижав ее к ограждению на улице Пушкина. Водитель получил серьезные травмы, после того, как его деблокировали спасатели, мужчину увезли в больницу.

Автобус впечатал иномарку в ограждение Фото: Из материалов пресс-службы

Автобус впечатал иномарку в ограждениеФото: Из материалов пресс-службы

Травмы получили и пять пассажиров автобуса. Но это пока предварительные данные, возможно, некоторые из пассажиров позже обратятся к врачам - пока они в состоянии шока поспешили уехать на работу на другом транспорте.

- В настоящее время на месте происшествия работают пять инспекторов ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия и организуют регулировку дорожного движения, - сообщили в МВД Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

В Казани столкнулись автобус и "Ауди".

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В 2019 году в Татарстане подорожают яйца и мясо
6 и 13 октября в парках и скверах Казани состоятся городские субботники
Жителей Казани оштрафовали за административные нарушения на 163 миллиона рублей
В Марий Эл водитель на бешеной скорости снес кирпичную остановку и погиб
4 октября жители Казани смогут написать экономический диктант
В Казани поймали водителей, которые не уступили дорогу «скорой»
Рэпер Face отменил концерт в Казани без названия причин
4 октября жителей ряда домов Казани на время оставят без света
«Ростелеком» и Пенсионный Фонд России провели в Татарстане онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука интернета»
В Казани полностью реконструируют 14 детских лагеря
В Коми в ДТП погибли три жителя Чувашии, один пострадал
В Набережных Челнах шестикласснику в школьной столовой в прянике попался саморез
В 2018 году из-за засухи Татарстан собрал почти на миллион тонн зерна меньше
4 октября в Казани пройдет единый День консультаций Росреестра Татарстана
Экс-глава "Спурт Банка" останется под домашним арестом еще на два месяца
В Татарстане нарушителей на дорогах выявляет аэростат Росгвардии
В Чувашии следователи выясняют, почему сотрудники ГИБДД не сообщили о попытке убийства подростка
КМПО поставило оборудование на Яро-Яхинское нгкм
В Марий Эл раскрыто убийство, совершенное в 2005 году
4 октября в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
В Татарстане ищут пропавшего автомобилиста, чья машина застряла на проселочной дороге
В Татарстане экс-директор управляющей компании приговорен к колонии за растрату 17 миллионов рублей
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
В начале 2019 года в Татарстане откроется завод "Август-Алабуга"
В Казани на "зебре" сбили 13-летнего велосипедиста
Зинэтула Билялетдинов о встрече "Ак Барса" с "Динамо": Думаю, они изменят свою игру
На бассейн для Чувашского государственного университета потратят 140 миллионов рублей