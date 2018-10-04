В Казани столкнулись автобус и "Ауди", шесть человек пострадали
Авария автобуса и иномарки "Ауди" произошла 4 октября в 8.20 на перекрестке улиц Правобулачная и Пушкина в Вахитовском районе столицы Татарстана.
Причины и подробности аварии уточняются.
По предварительным данным, пострадали водитель и пассажиры иномарки, пассажиры автобуса. Всего медпомощь потребовалась шести пострадавшим.
На месте работают сотрудники экстренных служб Казани.
В центре города начала образовываться большая пробка.
Информация по ДТП уточняется.
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В Казани столкнулись автобус и "Ауди".
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