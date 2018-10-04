2018-10-04T09:16:33+03:00
Происшествия

В Казани столкнулись автобус и "Ауди", шесть человек пострадали

На месте работают сотрудники экстренных служб [видео]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Лика ИСАЕВА
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Авария автобуса и иномарки "Ауди" произошла 4 октября в 8.20 на перекрестке улиц Правобулачная и Пушкина в Вахитовском районе столицы Татарстана.

Причины и подробности аварии уточняются.

По предварительным данным, пострадали водитель и пассажиры иномарки, пассажиры автобуса. Всего медпомощь потребовалась шести пострадавшим.

На месте работают сотрудники экстренных служб Казани.

В центре города начала образовываться большая пробка.

Информация по ДТП уточняется.

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В Казани столкнулись автобус и "Ауди".

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