В Татарстане из-за пожара отец-одиночка с детьми остался без дома

СЕГОДНЯ 19:43 2018-10-03T19:43:50+03:00

Также у них сгорели документы и вся одежда

Изменить размер текста: A A

1 октября в селе Нижняя Уратьма Нижнекамского района, когда по словам местных жителей, они были на концерте, посвященному Дню Пожилого человека, загорелся деревянный дом. В двухэтажном здании проживал 43-летний Ильдар с сыновьями – 13-летним Амиром и 15-летним Эльмиром.

По словам соседей, дом был подключен к газовому отоплению. Пожар случился, когда отец был на работе, старший сын в школе, а младший дома один. Колонка, снабжающая дом теплом погасла. Мальчик попытался зажечь ее. Раздался хлопок и комната мгновенно вспыхнула.

В одних носках ребенок выбежал на улицу и начал звать на помощь. Дом мгновенно охватило пламя. Спустя несколько минут на улицу начали выходить соседи. Узнав о пожаре, жители Нижней Уратьмы начали выбегать с концерта из Дома культуры. Тушить дом было поздно – они начали поливать водой ближайшие строения, выводить овец из хлева.

Спасать вещи тоже было бесполезно - стоящий жар, по словам очевидцев, даже подпалил деревья, находившиеся недалеко от горящего дома.

Об отце одиночке, который в итоге, остался с детьми практически без жилья положительно отзывается все село. Чтобы создать сыновьям достойный уровень жизни, он работал с раннего утра до ночи. Параллельно достраивал дом. Недавно поменял старые окна на пластиковые, оформил сыновьям льготное бесплатное питание в школе и к тому же помогал супруге, с которой разошелся.

После пожара глава семьи - Ильдар временно переехал к своим родственникам, детей отправил к матери, которая, по словам соседей, злоупотребляет алкоголем, живет в доме без удобств и газового отопления. На момент переезда сыновей у нее не было дров для отопления, но добрые люди тут же исправили ситуацию.

Глава поселения Айрат Гарифуллин лично обещал помочь погорельцам. В сельсовете выделили 50 тысяч рублей на первоначальные расходы и обещали оказать всю необходимую помощь.

С первого дня после трагедии сельчане помогают мальчишкам. По словам завуча Нижнеуратьминской общеобразовательной школы, дети остались без одежды и вещей первой необходимости. Все документы тоже сгорели во время пожара.

Ученики и педагогический состав начали собирать деньги на одежду и еду. С мальчишками постоянно разговаривают педагоги и поддерживают их, так же помогают восстановить сгоревшие учебники и школьные принадлежности.

Неравнодушные сельчане повесили объявления с просьбой о помощи и продолжают собирать теплую одежду для детей.