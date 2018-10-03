2018-10-03T15:36:23+03:00
Общество

Октябрь в Казани будет аномально теплым

Температура воздуха в столице Татарстана выше нормы на 4 градуса
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом будут идти дожди.При этом будут идти дожди.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Профессор КФУ Юрий Переведенцев заявляет, что в Казани прошедший сентябрь, по сути, выдался летним на погоду. Среднемесячная температура воздуха была на 3 градуса выше нормы.

Говоря же об октябре, профессор утверждает, что согласно прогнозам Гидрометцентра России, погода в столице Татарстана также будет аномально теплым для осени.

- 3 октября в Казани воздух днем прогреется до +13 градусов, ночью +9, то есть на 4 градуса выше нормы. На характер погоды влияет североатлантический циклон. Он принес в город дожди, - сообщил Переведенцев.

В четверг, 4 октября, температура днем еще поднимется – до +14. При этом ожидается дождь. В целом в ближайшие 10 дней погода в Казани будет пасмурной, но не холодной.

Так, в эту пятницу общается солнце, без осадков. При этом температура воздуха будет до +9 градусов.

В выходные дождь вернется, с ним и потепление. В субботу днем до +10 градусов, в воскресенье – до +15.

К слову, в понедельник, 8 октября, в столице Татарстана будет все также пасмурно и дождливо – до +12 градусов.

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