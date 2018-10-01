2018-10-01T19:16:12+03:00
Происшествия

В Татарстане ищут того, кто выбросил девочку-подростка с 9 этажа

Погибшая приехала из Удмуртии и поступила учиться в педагогический колледж
Искандер ЯРУЛЛИН
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p> 16-летняя Софья Башкирова приехала в Нижнекамск из маленького города в Удмуртии и поступила в педагогический колледж. Девушке сразу выделили место в комнате в общежитии.

Друзья и преподаватели отзываются о ней как о доброжелательном и отзывчивом человеке. «Добрая, отзывчивая и активная девушка» - пишут в характеристиках, которые запрашивает следственный отдел.

27 сентября Софья не пришла ночевать в общежитие. Как выяснило следствие, накануне девушка познакомилась с молодыми людьми и согласилась посетить с ними закрытую вечеринку.

Соседки по комнате первыми забили тревогу. На звонки девушка не отвечала.

А рано утром полицейские выехали по заявке на улицу Корабельная, 43. В нескольких метрах от дома лежало тело девушки.

По словам соседей с вечера из квартиры на девятом этаже доносилась музыка, после стали слышны крики. Одна из соседок поздно ночью услышала истошный крик, после чего раздался шлепок. Когда женщина выглянула в окно - увидела тело в палисаднике под ее окнами.

Первыми тело девушки увидели соседи из окон многоэтажки

Первыми тело девушки увидели соседи из окон многоэтажки

Следствие опросило потерпевших и знакомых Софьи. Руководство нижнекамского общежития не может поверить в случившееся. Погибшая с первых дней была на хорошем счету у администрации и ни разу не совершала дисциплинарных проступков.

После опроса очевидцев и сбора улик было возбуждено дело по статье «Убийство». Очевидцы уверены, что Софью выбросили с девятого этажа. Предстоит выяснить, что происходило в квартире перед несчастным случаем.

Сейчас ищут лиц, которые находились в данной квартире и могут прояснить случившееся.

1 октября тело девочки забрали из морга в Нижнекамске. Скорее всего, похороны пройдут в ее родном городе.

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