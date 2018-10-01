2018-10-01T15:14:49+03:00
Происшествия

В Казани продавец гаража убил заманивших его двоих парней

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц»
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Поздно вечером 30 сентября в гаражном комплексе «Энергетик» на улице Химиков в Московском районе произошло двойное убийство. Истекавших кровью парней обнаружили их знакомые, которые приехали ночью на запланированную встречу в гаражный комплекс.

Один из пострадавших от многочисленных ножевых ранений скончался на месте. Второй пытался убежать от нападавшего, но попал в тупик. Его обнаружили по следам крови. Именно он начал звонить своим друзьям и в полицию.

По словам молодого человека, который первым оказался на месте трагедии, истекающего кровью приятеля он нашел на одной из дальних аллей. Врачи не успели его спасти.

Известно, что один из убитых занимался восточными единоборствами, но по каким-то причинам это ему не помогло отбиться от нападавшего. Очевидцев трагедии среди сотрудников гаражного кооператива не нашлось, а камеры видеонаблюдения расположены только на въезде.

Сейчас правоохранители изучают показания обнаруживших тела, а также уликис с места убийства. Есть и подозреваемый. 38-летний мужчина уже задержан.

По версии следствия, между ним и 27-летним потерпевшим возникли неприязненные отношения. В связи с чем последний искал с ним встречи. Так, парень прочел объявление о продаже подозреваемым гаража в том самом кооперативе.

Вечером под видом покупателя, в компании трех знакомых он пришел на встречу с мужчиной. Воспользовавшись тем, что парни разбрелись по территории кооператива, подозреваемый взял нож и начал нападать на них по одному.

- От дачи показаний задержанный отказался. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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