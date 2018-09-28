В Казани экс-спецназовца, избившего подростка-инвалида, отправили под арест до 26 октября

СЕГОДНЯ 12:44 2018-09-28T14:07:31+03:00

Избивший подростка-инвалида до сих пор не извинился ни перед ним, ни перед его родителями. Фото: Лика ИСАЕВА

Изменить размер текста: A A

Московский районный суд Казани постановил отправить 43-летнего экс-спецназовца Рустема Газизуллина под арест до 26 октября.

Если до этого не были ни единой информации о том, почему взрослый мужчина имеющий такую серьезную подготовку жестоко избил подростка-инвалида, то теперь, хоть и кратко, экс-спецназовец попытался объяснится.

Из-за большого ажиотажа по поводу произошедшего Рустем Газизуллин старается спрятать от камер СМИ лицо за руками. Тем, не менее на суде он все же рассказал свою версию произошедшего.

По словам мужчины, сейчас осень и значит у людей с проблемами психики сезонное обострение. Когда он шел по улице со своим малолетним сыном, на него налетел странный подросток и якобы сказал убью и плюнул. Свою агрессию экс-спецназовец объясняет, что испугался за себя и сына.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/670885" frameborder="0"></iframe> Он сказал убью и плюнул: в Казани экс-спецназовец объяснил почему избил подростка-инвалида.Лика ИСАЕВА

- Извинений он до сих пор не принес, - констатирует отец избитого подростка Александр. – Сейчас они уже опоздали – человек искренен в первые часы, затем его «извините» уже ничего не стоит. Он напал на нашего сына при своем ребенке, словно показывал свою доблесть. Кого победил? Подростка?

Рустем Газизуллин продолжал прятать свое лицо даже, когда его полицейские уже сажали в машину.Фото: Лика ИСАЕВА

О самом Рустеме Газизуллине известно, что он служил во внутренних войсках. За его спиной три командировки в Чечню. Со службы ушел в 2008 году. После этого поступил в Казани на работу во вневедомственную охрану, но там долго не проработал.