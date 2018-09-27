2018-09-27T13:12:45+03:00
Происшествия

В Казани бывший спецназовец избивал подростка-инвалида на глазах своего сына

За 17-летнего парня с диагнозом аутизм проходившие мимо мужчины не вступались, лишь хрупкие сотрудницы салона по продаже очков встали на защиту подростка.
Лика ИСАЕВА
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Фото: Личный архив героя публикации.Фото: Личный архив героя публикации.
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Миллионный город обсуждает жуткую историю: взрослый мужчина напал на подростка, избил его и сбежал. Пострадавший мальчик – 17-летний Владимир Сидоров, получил травмы головы, у него сложные переломы костей лица. Самое ужасное в этом то, что Володя – мальчик, с особенностями – он аутист. Человек, у которого есть особенности коммуникации с незнакомыми людьми. Подросток нашел себя в спорте – он уже профессионально занимается плаванием, побеждает на российских соревнованиях разного уровня, начал подготовку к международным состязаниям для таких, как он – особенных спортсменов.

Полученная травма может поставить крест на его спортивной карьере. И может существенно повлиять на жизнь Владимира, который через спорт получает неоценимый опыт общения с людьми.

- Когда нам поставили диагноз, Володе было всего три года, - вспоминает мама Ольга в беседе с корреспондентом "Комсомольской Правды-Казань". – Через что мы прошли, знают только родители таких же деток. Володя умеет читать и писать, любит очень русскую литературу. Не может похвастать только успехами в математике, и плохо говорит. Чтобы его понять, нужно терпение и прислушаться к его речи. Мы-то это понимаем, и он нам может объяснить, что хочет. С посторонними сложнее.

Володя ходит в школу 78, где есть спецкласс для него и его приятелей. Обычно в школу его отвозит мама. Но на сей раз мальчик решил поехать самостоятельно.

- Он просто хочет самостоятельности, и в тот день отобрал у меня жетон на метро, сказав, что поедет в школу сам, - горько улыбается Ольга. – Мы расстались, я сказала, что буду встречать его после уроков на станции метро.

Выйдя из школы, мальчик позвонил маме. Они держали связь до тех пор, пока он не зашел в метро. Позже, набирая сына, она слышала только сообщения о том, что абонент временно недоступен. Ольга не беспокоилась – значит, едет в поезде. Когда прошло расчетное время, и Володя не появился, начала беспокоиться.

- Я уйти с этого места не могла, - рассказывает женщина. – Если такому ребенку, как Володя, сказать, что его будут потом ждать именно на этом месте, то он и придет сюда. Отойти нельзя – не застав никого, он начнет пугаться, будет паника. Я просила дежурных по станции найти сотрудников полиции. Не сразу они меня поняли, почему я сама не могу пройти на другой конец станции. А тут и Володя позвонил…

Мальчик проехал станцию «Площадь Габдуллы Тукая». Вышел на «Яшьлек», не увидев родного лица, запаниковал. Телефон ловил сигналы только на улице, он и поднялся, чтобы позвонить маме. Дозвонился, плакал, и Ольге с трудом удалось его успокоить. Сын не смог объяснить, где он находится, и она попросила подойти к полицейскому, чтобы тот пояснил, где они стоят, или подойти к людям.

- Мы его учили, что люди – хорошие, что они всегда помогут, надо доверять, - плачет женщина. – Я уже села в вагон, набирала его, но связи не было, вдруг на одной из станций он позвонил вновь. Но говорила со мной какая-то женщина, сам он уже не мог. Она с ужасом сказала: «Он его так бил, так бил!».

Фото: личный архив героя публикации.

Фото: личный архив героя публикации.

Когда Ольга ворвалась в салон, чьи сотрудницы спасли Володю и вызвали «скорую помощь», мальчику уже оказывали помощь приехавшие врачи. Затем – больницы, анализы, снимки черепа.

- Со слов женщин мы поняли, что на Володю напал прохожий, - вступает в разговор отец мальчика Александр. – В салоне установлены видеокамеры, и они записали часть конфликта.

Мальчик в расстегнутой куртке с кем-то разговаривает по телефону, затем на два шага отходит в сторону, в следующий момент он исчезает за витриной. Тут появляется взрослый мужчина с очень короткой стрижкой, замах руки, и уже появляется Володя. Он прикрывает лицо, а удары на него так и сыпятся. Мимо проходят мужчины, но никто не вступается за избиваемого подростка.

Отбили Володю сотрудницы салона, где продают очки. Одна потом держала двери, чтобы не позволить ворваться агрессивному прохожему. Вторая побежала за носовыми платочками и водой, третья вызывала «скорую помощь». В это время на улице грозно стоял «боец», держа своего ребенка за руку. Победоносно посмотрев на сломленного и окровавленного мальчика, он удалился.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Мужчину проследили по городским камерам видеонаблюдения. Пригласили для дачи объяснений. 43-летний экс-сотрудник одного из спецподразделений силовых структур заявил, что не понял, что перед ним ребенок. Объяснить свою жестокость и причину нападения на аутиста не захотел.

- Извинений он до сих пор не принес, - констатирует Александр. – Сейчас они уже опоздали – человек искренен в первые часы, затем его «извините» уже ничего не стоит. Он напал на нашего сына при своем ребенке, словно показывал свою доблесть. Кого победил? Подростка?

Как стало известно «КП-Казань» из собственных источников в правоохранительных органах, дело об избиении Володи Сидорова взято на особый контроль и начальником УВД Казани, и министром МВД Татарстана.

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