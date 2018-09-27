2018-09-28T14:17:00+03:00
Происшествия

"Передай родным, что я их люблю": 17-летний парень перед падением с 24-го этажа оставил сообщение

В произошедшей трагедии продолжают разбираться следователи, возбуждено уголовное дело
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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24 сентября 17-летний Дмитрий Кузнецов, проживавший в поселке Левченко, пригласил девушку вместе встретить рассвет на балконе 24 этажа. До этого пара часто прогуливалась по крышам. Обычно это было ночью или вечером.

Интернет-пользователи писали, что с верхнего технического этажа новостройки по адресу вторая Юго-Западная в Кировском районе открывается потрясающий вид на Казань. А попасть туда не составляет никакого труда. Вот в семь утра подростки уже встретились, а в 8.00 уже были на 24 этаже казанской высотки.

- Дима пошел разговаривать по телефону с другом, потом вернулся, отдал мне телефон и снова пошел на крышу.

Когда девушка поднялась за Димой, то там его уже не было. Его обездвиженное тело лежало на асфальте в семи метрах от дома. Анжелика побежала вниз, начала звонить маме Димы. Приехавшие медики, установили, что парень мертв.

Анжелика Лебедева, считает что смерть Димы, скорее всего, была не случайностью. Парень был подавлен, хоть пытался это скрыть, «Он всегда улыбался и не подавал виду своей грусти»: написала Анжелика в социальных сетях.

Одной из первых нам место трагедии приехала мама Димы. Медикам пришлось ее успокаивать. На почве трагедии у женщины случился нервный срыв. Анжелика сразу поехала в полицейский участок, где рассказала обо всем произошедшем. Она обнаружила в телефоне сообщение от Димы, в котором парень просил передать родным, что он их любит. Сообщение он написал за несколько минут до трагедии.

По информации из собственных источников «КП - Казань» знакомых с ситуацией, в выходные у парня случился конфликт со сверстниками. Это произошло на глазах его знакомых, и Дмитрий сильно переживал.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы, также проводятся допросы очевидцев и другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - заявили в следственном комитете Татарстана.

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