2018-09-26T15:03:56+03:00
Происшествия

В Казани военный КАМАЗ с курсантами столкнулся с легковушкой: один человек погиб

Рассматриваются две версии произошедшего [фото]
Лика ИСАЕВАИскандер ЯРУЛЛИН
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На месте скончался 20-летний водитель «Шкоды».На месте скончался 20-летний водитель «Шкоды».Фото: Лика ИСАЕВА
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26 сентября в столице Татарстана на улице Николая Ершова в 13.24 произошла смертельная авария с участием военного грузовика КАМАЗ и с автомобилем «Шкода».

После столкновения с транспортом Минобороны России, который перевозил восемь курсантов, в иномарке сработали все подушки безопасности. Легковушка вылетела на встречку и в итоге врезалась в дерево, которое растет на обочине.

В результате всего этого от полученных травм на месте скончался 20-летний водитель «Шкоды». Также в этом автомобиле зажатыми оказались и пассажиры.

Легковушка в итоге врезалась в дерево. Фото: Лика ИСАЕВА

Легковушка в итоге врезалась в дерево.Фото: Лика ИСАЕВА

Как рассказал «КПКазань» собственный источник в правоохранительных органах, на данный момент есть две версии произошедшего,

Так, по словам водителя военного КАМАЗа, «Шкода» ехала впереди него, и при этом иномарку мотало в разные стороны, из-за чего и произошло столкновение.

В свою очередь очевидцы рассказали сотрудникам Госавтоинспекции Казани, что столкновение произошло во время попытки «Шкоды» пойти на разворот в обозначенном для этого месте.

По факту этой смертельной аварии начата проверка.

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