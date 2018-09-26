В Казани военный КАМАЗ с курсантами столкнулся с легковушкой: один человек погиб
26 сентября в столице Татарстана на улице Николая Ершова в 13.24 произошла смертельная авария с участием военного грузовика КАМАЗ и с автомобилем «Шкода».
После столкновения с транспортом Минобороны России, который перевозил восемь курсантов, в иномарке сработали все подушки безопасности. Легковушка вылетела на встречку и в итоге врезалась в дерево, которое растет на обочине.
В результате всего этого от полученных травм на месте скончался 20-летний водитель «Шкоды». Также в этом автомобиле зажатыми оказались и пассажиры.
Легковушка в итоге врезалась в дерево.Фото: Лика ИСАЕВА
Как рассказал «КП – Казань» собственный источник в правоохранительных органах, на данный момент есть две версии произошедшего,
Так, по словам водителя военного КАМАЗа, «Шкода» ехала впереди него, и при этом иномарку мотало в разные стороны, из-за чего и произошло столкновение.
В свою очередь очевидцы рассказали сотрудникам Госавтоинспекции Казани, что столкновение произошло во время попытки «Шкоды» пойти на разворот в обозначенном для этого месте.
По факту этой смертельной аварии начата проверка.
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