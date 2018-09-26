В Казани мужчина жестоко избил потерявшегося подростка-инвалида

СЕГОДНЯ 13:32 2018-09-26T13:33:02+03:00

Паренек ехал на встречу с мамой и вышел не на той остановке

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17-летний Владимир С. является инвалидом. Но при этом подросток учится в школе и посещает бассейн. 19 сентября он должен был ехать на очередную тренировку. Но паренек, имеющий проблемы по здоровью, спустившись в казанское метро, пропустил свою остановку.

Вышел из состава на другой, поднялся по лестнице и оказался возле многоэтажки на улице Декабристов. Окрестность была абсолютно незнакомой для Владимира. Он позвонил маме, которая его ждала на нужной станции метро, и сообщил ей, что заблудился.

- Не волнуйся, подойди к полицейскому или взрослому, и он тебе подскажет, куда идти, - успокоила женщина сына.

Владимир стражей порядка на улице не нашел, и, как предполагают теперь дознаватели, попросил помочь прохожего. Подросток толком общаться с другими не может - пишет смски, или передает трубку, чтобы мама или папа объяснили все собеседнику.

- Мы предполагаем, что сын подошел к прохожему и протянул ему телефон, чтобы тот от мамы услышал, что необходимо Володе, сам-то он сказать ничего не может, - объяснил «КП-Казань» Александр С., отец подростка.

Вместо того, чтобы объяснить что-то подростку или помочь, мужчина внезапно напал на него и жестоко избил.

Все это запечатлели камеры видеонаблюдения, расположенные на фасадах магазинов ближайшего жилого дома. Пока мужчина ожесточенно избивал ничего не понимающего подростка-инвалида руками и ногами, прохожие никак не реагировали на происходящее. Никто даже не додумался встать на защиту Владимира или хотя бы оттащить от него нападавшего. Только потом окровавленного мальчика заметила продавщица одного из ближайших магазинов. Женщина завела его внутрь в торговый павильон. Там Владимиру вызвали «скорую помощь».

Когда на место происшествия приехала его мама, то она не узнала своего ребенка - глаза начали заплывать от гематом, позже рентген показал, что подросток получил переломы костей лица. Отец Владимира написал заявление в полицию.

Полицейские изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения, и по ним смогли установить маршрут следования напавшего на подростка мужчины и задержать.

- Спустя несколько часов он был задержан и для выяснения всех обстоятельств доставлен в отдел полиции. В настоящее время проверка по данному факту продолжается, назначен ряд экспертиз, - сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

43-летний житель Советского района города пояснил полицейским, что причиной его действий стал внезапный конфликт. Вот только чем мог подросток-инвалид так взбесить взрослого мужчину пока не разъясняется.