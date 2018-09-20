В Татрстане отметила 20-летний юбилей компания по производству майонеза

20 Сент. 22:30 2018-09-21T06:31:55+03:00

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В день своего юбиления компания покажет для сотрудников компании первые пилотные серии сериала про жизнь простых горожан этого старинного города. Именно в Елабуге и родился на белый свет бренд, который известен не только в России, но и за рубежом.

- Захожу на Кипре в магазин, вслух говорю своим спутникам "Какой бы майонез нам взять", и неожиданно получаю ответ на чистом русском от продвца: "Берите Махеевъ, не ошибетесь", - рассказывал гендиректор компании Леонид Барышев.

Во время встречи с журналистамиФото: Из материалов пресс-службы

Сериал снимали силами профессиональных кинематографистов и непрофессиональных актеров - сотрудников предприятия, которые прошли кастинг. Роли для каждого героя писались после того, как он был утвержден на участие в фильме. Один из ведущих сотрудником компании показался сценаристом похож на типчного охранника. Так и сняли. А теперь мужчине обрывают телефон московские директора по кастингу актеров, предлагая карьеру и новые съемки. И очень удивляются, узнав, что с каьерой у него более, чем в порядке - он главный специалист в ревизионном отделе компании.

Барышев встречался с журналистами не только чтобы поговорить об успехах предприятия, но и презентовать новую линейку продуктов, нашедших свое признание у покупателей. Появятся новые конфеты, соусы, кетчупы и маринады, заправки для приготовления российских традиционных супов.

Появятся новые соусы и кетчупыФото: Из материалов пресс-службы

Как утверждает Леонид Барышев, годовой оборот производственного подразделения компании в 2017 году – 19,2 миллиардов рублей. Показатели объемов производства выросли до отметки более чем в 225 тысяч тонн готовой продукции в год.

Компания успешно реализовала несколько производственных проектов: продолжается развитие кондитерского производства. Инвестиции в проект в целом составили более 5 миллиардов рублей. В том числе, в 2017-2018 годах – более 800 миллионов рублей. Источник инвестиций – собственные и заемные средства, проект целиком реализуется без государственной поддержки.

Выпущены новые джемыФото: Из материалов пресс-службы

Существенно расширено производство джемов: на старте проекта ассортимент содержал всего 2 вкуса, а сейчас их 17. В 2017 году компания получила заключение компании GFK о позиции №1 на рынке джемов России. Только в прошлом году было запущено производство 5 новых вкусов.

На производстве компании работают более 1700 человек. Их зарплата на 17% больше, чем в среднем по Елабуге. В торговых командах компании по всей России работает еще более 800 человек.

Предприятие - крупнейший налоговый агент в Елабуге, уплачивая около 900 миллионов рублей налогов в федеральный бюджет, и около 300 миллионов рублей – в бюджет Татарстана.

Благотворительный фонд «Махеевъ», созданный в 2007 году, собрал за годы своего существования более 385 млн. рублей. Все эти средства пошли на решение общественно важных социальных задач, содействие сферам образования, поддержку детско-юношеского спорта, поддержку программ сохранения здоровья социально-незащищенных слоев населения, а также на помощь детям-инвалидам, сообщил Леонид Барышев.