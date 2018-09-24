Муж Нюши не смог поехать с ней в Испанию и снял ей дом на берегу моря

СЕГОДНЯ 11:24 2018-09-24T11:49:46+03:00

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Муж Нюши Игорь Сивов практически все свое время из-за работы проводит в Москве. Пара готовится стать родителями, но вынуждены пока жить раздельно.

Сейчас Нюша вместе со своей мамой находится в Испании. Там на берегу моря муж певицы снял для нее дом. Также, экс-чиновник из Казани оплатил содержание своей жены в местном родильном доме.

Отметим, что сейчас Игорь Сивов является советником президента Международной федерации студенческого спорта FISU, но еще пару лет назад - до 2016 года - он возглавлял аппарат Исполкома Казани.

А в прошлом году вместе с Нюшей они расписалась в одном из ЗАГСов Столицы Татарстана. Саму же свадьбу они сыграли на Мальдивах.

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