В Казани лихач без прав вез ребенка и, пробив ограждение, насмерть задавил пешехода

СЕГОДНЯ 18:09 2018-09-21T18:09:26+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Советском районе столицы Татарстана. На проспекте Победы 32-летний водитель иномарки «Опель Корса» на большой скорости не справился с управлением, пробил ограждение, вылетел на пешеходный тротуар и сбил проходящую там пенсионерку.

Автомобиль протаранил ограждение на дорогеФото: Лика ИСАЕВА

«Скорая помощь» увезла ее в больницу, но женщина скончалась по дороге. Сейчас ее личность устанавливают сотрудники полиции.

Водитель иномарки не смог предъявить сотрудникам Госавтоинспекции водительские права. По предварительным данным, мужчина был лишен их за пьяную езду. Да и сейчас его состояние на момент ДТП показалось госавтоинспекторам подозрительным - от него несло спиртным, а речь была несвязная. Мужчина так и не смог толком объяснить, что же все-таки произошло.

Под колеса иномарки попала пенсионеркаФото: Лика ИСАЕВА

Мало того, на момент аварии в салоне его иномарки находился трехлетний ребенок. Мальчика. по предварительным данным, мужчина забрал из детского сада и вез домой.

- При этом в салоне машины не было специального детского удерживающего устройства, - отметил собственный источник «КП – Казань» в правоохранительных органах.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшей аварии.