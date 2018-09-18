В Казани лихач на большой скорости погиб во время тарана опоры железнодорожного моста

СЕГОДНЯ 06:50 2018-09-18T07:15:50+03:00

Его автомобиль Мерседес Бенц G320 практически взлетел на опору

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Смертельная авария с участием иномарки Мерседес Бенц G320 произошла в 5.10 в Кировском районе столицы республики Татарстан на улице Клары Цеткин.

Авария произошла на улице Клары ЦеткинФото: Лика ИСАЕВА

По предварительным данным, 31-летний водитель на большой скорости пытался проехать под железнодорожным мостом. Не смотря на большой водительский стаж - более 10 лет, он не справился с управлением и врезался в опору железнодорожного моста.

Его автомобиль практически взлетел вверх, приземлившись лишь на середине опоры.

Водитель погиб от полученных травмФото: Лика ИСАЕВА

Водитель - Алмаз М., получил смертельные травмы. Он скончался на месте ДТП.

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