В Казани лихач на большой скорости погиб во время тарана опоры железнодорожного моста
Смертельная авария с участием иномарки Мерседес Бенц G320 произошла в 5.10 в Кировском районе столицы республики Татарстан на улице Клары Цеткин.
Авария произошла на улице Клары ЦеткинФото: Лика ИСАЕВА
По предварительным данным, 31-летний водитель на большой скорости пытался проехать под железнодорожным мостом. Не смотря на большой водительский стаж - более 10 лет, он не справился с управлением и врезался в опору железнодорожного моста.
Его автомобиль практически взлетел вверх, приземлившись лишь на середине опоры.
Водитель погиб от полученных травмФото: Лика ИСАЕВА
Водитель - Алмаз М., получил смертельные травмы. Он скончался на месте ДТП.
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