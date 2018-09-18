С места аварииС места аварииФото: Лика ИСАЕВА
2018-09-18T07:15:50+03:00
Происшествия

В Казани лихач на большой скорости погиб во время тарана опоры железнодорожного моста

Его автомобиль Мерседес Бенц G320 практически взлетел на опору
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Смертельная авария с участием иномарки Мерседес Бенц G320 произошла в 5.10 в Кировском районе столицы республики Татарстан на улице Клары Цеткин.

Авария произошла на улице Клары Цеткин Фото: Лика ИСАЕВА

Авария произошла на улице Клары ЦеткинФото: Лика ИСАЕВА

По предварительным данным, 31-летний водитель на большой скорости пытался проехать под железнодорожным мостом. Не смотря на большой водительский стаж - более 10 лет, он не справился с управлением и врезался в опору железнодорожного моста.

Его автомобиль практически взлетел вверх, приземлившись лишь на середине опоры.

Водитель погиб от полученных травм Фото: Лика ИСАЕВА

Водитель погиб от полученных травмФото: Лика ИСАЕВА

Водитель - Алмаз М., получил смертельные травмы. Он скончался на месте ДТП.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Читайте также
«Это несправедливо»: мать в слезах слушала мягкий приговор коммунальщикам, из-за которых утонули ее дети
В Колывани вынесен приговор работникам коммунального хозяйства, из-за разгильдяйства которых двое братьев упали в яму. Виновников ждут небольшие сроки в колонии-поселении
Новости 24
В Набережных Челнах вандалы закрасили знаки парковки для инвалидов
Пятерых татарстанцев будут судить по обвинению в «черном» риелторстве
Руководителем инспекции труда в Татарстане стал Рустем Галявов
На ремонт мемориала в память о погибших на теплоходе "Булгария" потратят 1,7 миллиона рублей
Летом 2019 года могут заработать прямые авиарейсы между Казанью Мюнхеном и Веной
ВТБ предлагает маржинальное кредитование под обеспечение ценными бумагами в иностранной валюте
"Чувашфильм" снимет картину "Дискотека 80-х"
В Казани ищут водителя, который сбил женщину и скрылся
18 сентября в ряде домов Вахитовского района Казани пропадет электричество
В Чебоксарах 17-летняя мать подозревается в убийстве младенца
В Чувашии появятся 83 новые машины «скорой помощи»
ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета
В Казани трое подростков получили условный срок за то, что вымогали деньги у сверстников
В мечетях Казани начали принимать вещи для бездомных
В Чувашии сгорело 500 тонн сена и соломы
В Казани начали ремонтировать улицу Инструментальная
Казань представит свои инновации на IV Международной премии Гуанчжоу и поборется за 20 тысяч долларов США
С 1 ноября в Казани на платных парковках инвалидам укажут на их место
Гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня» под Казанью переделают под летний лагерь
Уроженец Сирии сбежал от российской семьи в Чебоксары, чтобы торговать шашлыком
С 17 по 21 сентября Набережных Челнах на двух проспектах отключат светофоры
На этой неделе в объекты социальной сферы Казани тепло может быть подано досрочно
Рост средней зарплаты в Татарстане составил 8,6%
Павлины-«беглецы» вернулись в зооботсад Казани
В центре Казани подорожают платные парковки