В Марий Эл рыбак спас от гибели в Волге двух лосей

СЕГОДНЯ 14:19 2018-09-18T15:23:38+03:00

Мужчина решил помочь животным, решив что они просто не доплывут до другого берега. Фото: скриншот видео

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Жителю Волжска пришлось прервать рыбалку на Волге. Мужчина заметил, что в воде плывут два больших предмета, которых он сначала издалека принял за лодки. Уже на своей резиновой лодке мужчина подобрался поближе, чтобы «познакомиться». Но оказалось, что это два крупных лося. Они пытались переплыть Волгу.

- До другого берега свыше 10 километров, - комментирует рыбак свою видеозапись. - Не доплывут. Ну ее, эту рыбалку, животных жалко.

С этими словами мужчина заглушил мотор и начал отпугивать лосей обратно к берегу, спасая их от гибели в воде.