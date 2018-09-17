2018-09-17T16:15:17+03:00
Звезды

В Казани концерт Жасмин едва не сорвал 86-летний поклонник

В годовщину своей свадьбы певица станцевала с пожилым мужчиной [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Предприимчивый зритель станцевал с певицей медленный танец на сцене)Предприимчивый зритель станцевал с певицей медленный танец на сцене)Фото: Александр ЧЕРНОВ
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В Казани певица выступила на гала-концерте фестиваля Еврейской музыки-2018. Выход Жасмин ждали сорок минут - на разогреве у нее выступили музыкальные коллективы. На сцене певица появилась со своим шоу- балетом.

Под зажигательные ритмы знакомых песен зрители в зале начали перемещаться все ближе к сцене. В одночасье внимание переключилось на пожилого мужчину, который сначала танцевал перед сценой, а затем каким-то образом оказался на сцене. Певица удивилась его находчивости и решила выйти из ситуации - сведя все в шутку.

У артистки и зрителя завязался диалог. Оказалось, мужчину зовут Лев и ему 86 лет.

- Моего папу тоже зовут Лев, а меня Сара Львовна. Кстати, у моей бабушки скоро день рождения, она ваша ровесница, - сказала со сцены певица.

Мужчина признался, что 2 января у него день рожденья. Жасмин пообещала обязательно приехать, чтобы поздравить поклонника с 90-летием. Для того, чтобы «усмирить» слишком активного для своего возраста мужчину, певица пригласила его на медленный танец. Тот с удовольствием обхватил Жасмин за талию.

- Очень приятно дядя Лева, приходите сюда еще танцевать. Не стесняйтесь, выходите, для вас проход на сцену всегда открыт, - слова певицы зал встретил аплодисментами.

Жасмин исполнила песни на Иврите - подпевал весь зал Фото: Александр ЧЕРНОВ

Жасмин исполнила песни на Иврите - подпевал весь залФото: Александр ЧЕРНОВ

К слову, в день концерта - 16 сентября, у Жасмин и ее супруга была годовщина - семь лет со дня свадьбы. Так, что сразу после концерта в Казани Жасмин с авиапересадками отправилась домой, где ее ждал романтический ужин. Напомним муж певицы - 31-летний молдавский политик, бизнесмен и миллионер Илан Шор всего на 10 лет старше ее первого сына.

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