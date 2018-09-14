2018-09-14T18:20:13+03:00
Общество

15 сентября в Татарстане стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок

Они будут работать по субботам с 6.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Цены на продукты от местных сельхозпроизводителей будут ниже, чем в магазинах.Цены на продукты от местных сельхозпроизводителей будут ниже, чем в магазинах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Уже в эту субботу, 15 сентября, в Татарстане официально откроется сезон традиционных сельскохозяйственных ярмарок. В связи с этим, появились и адреса, на которых будут расположены ярмарочные и шатровые площадки в Казани, Набережных Челнах и поселке Октябрьский Зеленадольского района.

Так, в поселке Октябрьский ярмарка будет организована на территории технополиса «Новая Тура» (павильон №1). А в Набережных Челнах - на улицах Набережная Габдуллы Тукая (стадион «Строитель»), Ахметшина (агропромышленный парк «Южный») и на городском Ипподроме.

В Казани, в свою очередь, будет организовано самое большое количество площадок. В Ново-Савиновском районе ярмарка пройдет по адресу Ямашева, 71а (напротив «Бахетле»).

В Советском районе - на площадке ОАО «Агропромышленный парк "Казань"» (улица Аграрная, 2) и на рынке «Дерби» в поселке Дербышки.

В Авиастроительном районе ярмарка также пройдет перед по адресу улица Ленинградская, дом 27.

В Кировском районе будет организовано сразу три площадки по адресам: Батыршина, 20; Краснококшайская, 152/2; Ильича 1 (поселок Юдино, территория перед Домом Культуры Железнодорожников).

В Вахитовском районе ярмарка развернется напротив парка имени Карима Тинчурина, а в Приволжском районе по адресу улица Проспект Победы, 50а.

Прибрести сельскохозяйственные товары можно будет еженедельно по субботам с 06.00 до 12.00 или 14.00 часов.

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