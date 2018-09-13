«Большой кошачий побег»: уроки о самом важном

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-13T11:53:59+03:00

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Бесспорно, хорошие мультфильмы радуют глаз чаще, чем качественные фильмы. От них обычно много и не требуют: главное, чтобы картинка была хорошая, юмор не пошлый, концовка счастливая и сюжет прививал ребенку жизненные ценности. Если исходить из этих критериев, то «Большой кошачий побег» точно стоит вашего внимания.

Мультфильм повествует о приключениях маленького и изобретательного котенка Шустрика, которому скучно жить в уютном, теплом доме под боком у заботливой хозяйки и любящего отца Пухляша. Он решает, что его обделили свободой и хочет, во что бы то ни стало, увидеть собственными глазами мир. Обвинив отца в ограниченности, он покидает родной дом.

На пути к осознанию своих ошибок и важности семьи, котенку предстоит преодолеть много трудностей, принять всю правду жизни, познакомиться с новыми друзьями и узнать много нового об отце.

Создатели мультфильма (а картина пришла к нам из Китая) ставят своей целью научить детей не бояться постигать что-то новое, не терять надежду, мирится с болезненной правдой, ценить дружбу, прощать, отпускать и доверять. Помимо этого, не исключено, что Шустрик подтолкнет юных зрителей к мысли о создании собственных изобретений – котенок на протяжении всего фильма что-то мастерит.

Однако «Большой кошачий побег» наполнен не только уроками, но и красивой музыкой, и добрыми шутками. Саундтреки, песни в баре у уличного кота – все это оживляет картину, делая ещё легче и непринужденнее её восприятие.

Единственным минусом мультфильма можно назвать небольшие проблемы с логикой. И дело даже не в том, что взрослые люди, изучившие как минимум школьный курс физики и биологии, знают, что толстый домашний кот должен перевешивать легкого попугая, а в том, что некоторые ошибки замечали даже дети, находившиеся в зале.

Со всех сторон с разницей в несколько минут то и дело доносились детские вопросы: «Мама, а разве так бывает?», «Папа, а как он это сделал, это же невозможно». Возмущения ребят, конечно, не касались разговаривающих животных или плавающих под водой в течение долгого времени котов – все понимали, что без такого мультик бы не получился.

Юных зрителей интересовало, как кот с попугаем за пару мгновений преодолели расстояние, которое заняло у котенка на импровизированной ракете пару минут. Как Пухляш в одиночку пешком собрался покинуть мир, находящийся на дне озера, в который они до этого попали, лишь объединив общие силы и попользовавшись подводной лодкой? И еще немало «как» и «почему».

Несмотря на это, «Большой кошачий побег» стоит потраченного на просмотр времени. Вы легко можете оставить ребенка на 1 час 45 минут и быть уверенными, что это время он проведет с пользой. А можете и сами посмотреть на то, как Пухляш будет спасать своего озорного сына, вспомнить детство и ценности, которые актуальные вне зависимости от возраста.