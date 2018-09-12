В Казани 69-летний пенсионер насмерть сбил на "зебре" маму с ребенком и может избежать наказания

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-12T11:16:33+03:00

10-летняя девочка умерла сразу, женщину еще пытались спасти, но она скончалась по дороге в больницу [Видео]

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Страшные кадры гибели 10-летней Ульяны и ее матери 35-летней Натальи обсуждают в Татарстане. На оживленном проспекте Ибрагимова в Казани они переходили дорогу по "зебре".

Мать и дочь решили сходить в магазин обычным маршрутом - жили недалеко, этой дорогой пользовались всякий раз, когда надо было совершить покупки. Ничего, казалось бы, не предвещало беды. Машины начали тормозить, чтобы пропустить пешеходов. Мать и дочь начали переходить проезжую часть, как вдруг на большой скорости в них влетел "Мицубиси Паджеро".

Ульяна погибла на месте наезда. Наталью успели погрузить в автомобиль "скорой помощи", но до ближайшей больницы довести не успели - она умерла.

Водителя задержали сразу на месте. Им оказался 69-летний пенсионер.

ОТВЛЕКСЯ, НЕ УВИДЕЛ

Водитель, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", объяснил правоохранителям: "Отвлекся на минуту, хотел перестроиться, машина сзади подпирала".

Допрошенный в качестве обвиняемого вину свою признает.

Вот только видео, которое сотрудники МВД Татарстана изъяли с камер наружного наблюдения магазина напротив места ДТП, не запечатлели никаких автомобилей до и после черного "Паджеро". По второй, внутренней, полосе он ехал хоть и с допустимой скоростью, но с нарушениями ПДД - не стал останавливаться перед "зеброй", чтобы пропустить мать и дочь.

Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде.

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

На проспекте Ибрагимова нерегулируемых пешеходных переходов несколько, и все они - зона особого риска. Водители в Татарстане не спешат уважать права пешеходов, как участников дорожного движения.

- Я пересекаю проспект Ибрагимова и около спорткомплекса "Батыр", и возле дома №32, где произошла трагедия, - рассказала "КП-Казань" местная жительница Любовь Лукоянова. - Не все водители останавливаются. Даже когда часть пропустили, приходится идти крайне осторожно - кто-нибудь обязательно решит объехать внезапно остановившиеся впереди автомобили.

МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

Статья Уголовного кодекса России, по которой сейчас возбуждено уголовное дело, - "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", подразумевает несколько вариантов наказания для виновного:

- принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

- лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Но может избежать и этого.

- Статья подразумевает, что виновный совершает преступление по неосторожности, водитель может примириться с потерпевшими, - рассказал юрист Андрей Сучков. - Потерпевшими в случае смертельной аварии признаются родственники погибших. Если водитель выплатит им моральный и материальный вред, если он впервые совершил подобное преступление, и потерпевшие во время суда заявят ходатайство о примирении сторон, то уголовное преследование будет прекращено.

Но примирение сторон является нереабилитирующим основаниям для прекращения уголовного дела: все равно будет считаться, что водитель виновен в совершении преступления.