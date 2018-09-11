Закрытие фестиваля мусульманского кино-2018 в Казани: падающий микрофон и новая дата

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-11T13:45:13+03:00

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В Казани закончился XIV Международный фестиваль мусульманского кино. Церемония закрытия по традиции началась с красной дорожки по которой прошлись актеры, режиссеры и представители съемочных групп.

В этом году программа кинофорума собрала больше 800 заявок из 56 стран мира. В основной конкурсный список в итоге вошли 65 фильмов. Членам жюри, всего 12 человек, понадобилось 14 часов чтобы определить лучших из лучших.

- Жюри очень принципиально подошли к выбору. Если бы во главе не было женщины, то эти мальчики бы там точно передрались, я уверена. Вы бы видели членов жюри с синяками, потому что споры были очень серьезными, - рассказал исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуанова. – Но мы все живы и все здесь в зале.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ ЖЕНЫ И СПОР НА МИКРОФОН

Ведущими церемонии стал российский киноактер Камиль Ларин, актриса театра Галиаскара Камала Гузель Сибгатуллина и телеведущий Александр Санчез.

Церемония, по традиции, прошла с песнями, танцами и колкими шутками ведущих. Камиль Ларин шутил над именитыми гостями и ставил их в неловкие ситуации. Например, просил спеть или переводить его с русского языка на итальянский, специально для его супруги, которая говорит по-итальянски. На протяжении всей церемонии, микрофонная стойка на сцене падала, а ведущие по очереди ее настраивали под рост гостей.

Когда Камилю Ларину надоело поправлять стойку, подойдя к победителю он произнес: «Ну ты и вымахал!». Под конец вечера микрофон все-таки упал и ведущий Александр Санчез признался, что он выиграл 50 рублей. Оказалось, что в самом начале вечера они с Камилем Лариным поспорили - грохнется ли все-таки сегодня микрофон со стойки или нет.

СЛЕЗЫ И ТАНЦЫ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Награду в номинации «Специальное упоминание жюри» получил режиссер Вера Глаголева и ее фильм «Не чужие».

- Этот человек является образцом жертвенного обращения к музе и к кино. Поток света и добра, который от нее исходил и который она нам всегда дарила чувствовался на этом фестивале, - сказал исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуанова. На этих словах зал встал.

В рамках фестиваля на сцене представили первый татарский мюзикл «Апипа». Позднее ведущие признались, что от таких зажигательных ритмов даже танцевали за кулисами.

«Специальное упоминание жюри» посмертно получила Вера Глаголева и ее фильм «Не чужие»Фото: Александр ЧЕРНОВ

К слову, многих победителей к завершению фестиваля уже не было в Казани. За них выходили получать награды их представители и даже мамы.

Так, приз получила мать оператора-постановщика картины, уроженца Казани Айдара Шарипова. Режиссер киноленты, на церемонии награждения присутствовать не смог.

«Я бы выпил сейчас за матерей!»: произнес Камиль Ларин со сцены мусульманского кинофестиваля, решив поддержать женщину.

А когда начал представлять исполнительного директора фестиваля Миляушу Айтуганову, так увлекся, перечисляя ее регалии, что попросил остановить его. На что Айтуганова выбежала на сцену и попыталась выхватить из рук ведущего микрофон.

ИНОСТРАНЦЫ ЗАГОВОРИЛИ ПО-ТАТАРСКИ

Во время церемонии закрытия ведущий и актер Камиль Ларин успел провести творческий вечер – он презентовал собственную книгу стихов. Актриса Гузель Сибгатуллина призналась, что он прекрасно пишет стихи и уже выпустил два сборника. На это Ларин засмущался: «Поэт Мандельштам и Бродский, а я так рифмую строчки».

За время фестиваля многие иностранные гости пристрастились к татарской культуре. Так, польский актер и телеведущий Марек Пробош начал свое приветствие словами «Хаерле кич, кадерле дуслар!». А сын режиссера Оливера Стоуна, который несколько лет назад принял ислам целую неделю колесил по Татарстану и выкладывал в своем Инстаграме фотографии из Болгара и Елабуги. Он на закрытие фестиваля пришел в татарской тюбетейке и пообещал ее носить всегда.

Многих именитых актеров можно было увидеть в тюбетейкеФото: Александр ЧЕРНОВ

ВСТРЕЧА ВЕСНОЙ И ГРАН-ПРИ

Главную новость вечера озвучили в самом финале. Следующий XV юбилейный фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани в 2019 году с 23 по 28 апреля. А с 1 октября можно уже подавать заявки на участие.

Гран-при XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино завоевала драма Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира» (Казахстан).

Номинацию «Лучший полнометражный документальный фильм» взяла картина «Бирманский учебник истории» Петра Лома (Нидерланды-Мьянма-Норвегия).

Лучшим короткометражным документальным фильмом стала картина «О чем грустит наш дом» Кирстена Гайнета (Башкортостан).

Приз за «Лучший короткометражный игровой фильм» получила картина «Олива Саада» Ахмада Заери (Иран).

Призы в номинации «Лучший актер полнометражного игрового фильма» получил исполнитель главной мужской роли фильма «Ласковое безразличие мира» - Куандык Дюсенбаев (Казахстан-Франция) и исполнитель главной мужской роли в фильме «Ксерокопия» - Махмуд Хэмида (Египет).

Призы в номинации «Лучшая актриса полнометражного игрового фильма» получили Лилия Волкова фильм «Не чужие» (Россия) и Юан Ли фильм «Сумерки» (Китай)

Исполнительный директор фествиаля получает специальную наградуФото: Александр ЧЕРНОВ

ПРИЗЫ

Приз мэра города Казани получил режиссер Амир Гатауллин за фильм «Коран». Специальный приз и денежную премию от президента республики Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» получил режиссер фильма «Мулла» - Рамиль Фазлиев. По его словам, идею картины вынашивали 10 лет, но без помощи исполнительного директора фестиваля ее бы не удалось снять еще 10 или 20 лет. Сама Миляуша Айтуганова получила специальную награду за проведение фестиваля на достойном уровне.

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