«Многие лагеря еще наших бабушек и дедушек помнят»: Места массового отдыха нуждаются в существенном ремонте

СЕГОДНЯ 16:07 2018-09-10T16:46:56+03:00

В лагерях за лето побывали около 30 тысяч детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Лето завершилось, а значит можно смело подводить некоторые итоги. Так, в мэрии Казани рассказали о том, как прошла летняя оздоровительная кампания. Так, за лето смогли отдохнуть в лагерях и санаториях 29994 ребенка.

68 ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН

Более половины из них, а именно 15273 человека отдохнули в 14 загородных муниципальных и 12 ведомственных лагерях. Для 13021 человек отдых был организован в пришкольных лагерях. 580 казанских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены бесплатными путевками в загородные лагеря и санатории.

Ежегодно на основе запросов детей и пожеланий родителей увеличивается количество профильных смен в лагерях. Этим летом были проведены 68 профильных смен для 11666 детей.

Впервые была организована межрегиональная образовательная смена «Дуслык», собравшая в лагере «Заречье» детей из 19 регионов России, а также из Казахстана и ОАЭ.

Всего в течение года, с учетом весенних, осенних и зимних каникул организованными формами отдыха в Казани планируется охватить 39146 детей.

30 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ ЛАГЕРЕЙ

Загородные лагеря Казани нуждаются в ремонте больше, чем в других районах республики, поскольку многие из них помнят еще бабушек и дедушек нынешних школьников.

В этом году на ремонт лагерей, по словам председателя Комитета по делам детей молодежи Айрат Фаизов, на эти цели выделили 30 миллионов рублей, что в два раза больше, чем годом ранее.

Это позволило ввести в эксплуатацию один корпус в лагере имени Гагарина и два новых летних домика на 80 человек в лагере «Заречье». В результате пропускная способностьувеличилась на 100 человек.

НА ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ДЕНЬГИ МОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТОЛЬКО 2 ПОСТРОЙКИ ИЗ 20

Но настоящим «прорывом» в обновлении детских лагерей станет комплексная программа, которую на прошлой неделе поручил сформировать президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Айрата Фаизова, текущий формат проведения капремонта не позволяет обеспечить комплексное обновление лагерей: выделяемых денег хватало лишь на отдельные виды работ.

- Программа капремонта лагерей была, но по ней выделялось 20 миллионов рублей на все лагеря республики, а это порядка 200 мест отдыха, - пояснил Фаизов.

По словам чиновника, по действующей программе на каждый район республики выделялось от 3 до 5 миллионов рублей на один лагерь. А на территории каждого лагеря размещается около 20 построек – это 4-5 жилых корпусов, столовая и другие здания. На средства, которые выделялись, можно было отремонтировать в лучшем случае одну-две постройки из 20.

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ» ЗА 50 МИЛЛИОНОВ

Сейчас же формируется новая программа, которая позволит выделять порядка 50 миллионов рублей на каждый лагерь.

- Мы сможем ремонтировать лагеря, так сказать, «под ключ». Сегодня мы над этим уже работаем, готовим сметы. Мы рассчитываем каждый год по 3-4 лагеря ремонтировать и за 3 года привести в порядок 12 муниципальных лагерей, - заявил Фаизов.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил провести тщательный анализ состояния загородных лагерей и подготовить предложения по их реконструкции в течение месяца.

- Запрягать надо уже сейчас, проектно-сметную документацию готовить. Мы должны быть в авангарде этих преобразований, нужно изучить лучший опыт реализации мест для проживания за городом, - заключил Метшин.

ЛАГЕРЯ, ЗАБРОШЕННЫЕ С 80-Х ГОДОВ, МОЖНО ВОЗРОДИТЬ

Кроме того, в Казани есть несколько заброшенных лагерей, которые мне функционируют с 90-х, а то и с 80-х годов прошлого века. На их ремонт не хватает денег. Но выход, как выясняется, есть.

«Возродить» заброшенные лагеря и продлить работу действующих лагерей в круглогодичном режиме возможно с помощью государственно-частного партнерства, считает глава города. Благодаря участию предпринимателей, места для загородного отдыха можно будет сделать доступными в течение всего года. После летнего отдыха детей, лагеря в течение года могли бы принимать на выходные желающих.

- Практика показывает, что это может быть эффективным бизнесом, учитывая количество желающих отдыхать на природе. Для этого не надо ни в Марийку ехать, ни на Вятку – у нас – шикарные места буквально в десятиминутной доступности за городом, в сосновых лесах, - заявил Метшин.