Счастливые стены Казани: женская сборная России по регби-7 второй год подряд выиграла чемпионат Европы

5 Сент. 11:22 2018-09-10T16:00:14+03:00

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Казань в четвертый раз стала столицей российского этапа Европейской Гран-При серии по регби-7 среди женских команд. 12 лучших коллективов Европы выдали отличный турнир, победителем которого стала сборная России. Кроме того, победа в казанском этапе помогла россиянкам выйти на первое место в общем зачете чемпионата: второй год подряд подопечные Андрея Кузина стали лучшей командой Европы.

Перед казанским этапом россиянки шли вторыми в общем зачете европейского сезона – первую часть турнира во Франции российские девушки провели неплохо, но уступили одну попытку хозяйкам в финале турнира.

В Казань француженки приехали не основным составом, а сборная России испытывала некоторые кадровые проблемы – еще на Кубке мира травмы получили лидеры команды Елена Здрокова и Байзат Хамидова: повреждения не позволили регбисткам сыграть в столице Татарстана. Тем не менее, для общей победы в турнире россиянкам было необходимо побеждать в казанском этапе и опережать сборную Франции по дополнительным показателям.

СБОРНАЯ РОССИИ: ПОБЕДА С ПРЕИМУЩЕСТВОМ В 224 ОЧКА

- Когда эмоции переполняют, у нас все получается. При своей поддержке девочки эмоционально лучше играют, – сказал главный тренер российской сборной Андрей Кузин журналистам после итоговой победы.

В Казани регбисткам обеспечили достойную поддержку: те, кто провел выходные на трибунах Центрального стадиона, не жалели своих голосовых связок – перед финалом публика даже затянула «Катюшу». Российские девушки ответили зрителям взаимностью и феноменальной игрой: пройденный на одном дыхании групповой этап, разгромы в матчах четверть- и полуфинала.

В решающей игре за титул россиянкам, как и предполагалось, противостояла сборная Франции – от исхода матча зависел не только результат казанского этапа, но и распределение мест всей Гран-При серии. Подопечные Кузина вышли на матч с сумасшедшим настроем и разорвали оппонента: француженки с их хваленой защитой ничего не смогли поделать с быстрыми игроками сборной России и сумели занести свою единственную попытку лишь за пять секунд до конца матча.

На табло к тому моменту горели 34:0 в пользу хозяек турнира, поэтому эта удачная французская атака никак не повлияло на результат матча. В 6 матчах российская команда набрала 236 очков при 12 пропущенных – вопрос о победителе общего зачета чемпионата Европы решился сам собой.

ЗАЩИТА ТИТУЛА ПРОШЛА УСПЕШНО

Этой победой в Казани сборная России, по сути, подсластила себе пилюлю сезона 2017/2018 – на мировом уровне команда выступила не самым лучшим образом, но успешно защитила титул чемпионок Европы.

В Мировой серии россиянки после первых этапов шли в группе лидеров и на равных соперничали с лидерами планеты. Ослабил наши позиции в общем зачете канадский этап Мировой серии: туда тренерский штаб сборной повез второй состав, который не справился с давлением и слабо выступил. Вернуться в число претендентов на медали у россиянок уже не получилось – Мировую серию команда завершила на шестом месте.

Кубок мира в США сборная России завершила на восьмой позиции, поэтому домашний этап чемпионата Европы был последней возможностью для россиянок закончить сезон на мажорной ноте.

- Половина сезона прошла успешно, получалось все, что задумывали, а к концу Мировой серии сдали обороты. Может, устали физически или эмоционально. К сожалению, самое провальное было соревнование на Кубке мира. Реабилитировались на чемпионате Европы, и, хотя здесь соперники были попроще, было важно победить, чтобы в дальнейшем чувствовать себя лучше, – оценил игру своей команды главный тренер.

МОЛОДАЯ ФРАНЦИЯ И НЕОЖИДАННАЯ ПОЛЬША

Сборная Франции приехала в Казань в качестве лидера европейского сезона, но не смогла закрепить свой домашний успех и осталась на втором месте. По словам главного тренера команды Давида Кортея, на второй этап чемпионата Европы они привезли полурезервный состав.

Это аукнулось француженкам, которые вполне могли не выйти даже в финал – в полуфинальном матче они лишь с двухочковым преимуществом переиграли команду Шотландии, которая в матче за третье место обыграла Польшу. «Бронзу» в общем зачете же завоевала сборная Ирландии. Не впечатлила сборная Англии, которая является самой титулованной командой Европы, в Казани не смогла даже выйти из группы, установив лишь рекорд на самый крупный разгром. Одной из главных неожиданностей в Казани, к слову, стала польская команда: в группе полячки обыграли Англию и Ирландию, дойдя в итоге до полуфинала – там им встретилась сборная России.