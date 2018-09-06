В Татарстане по факту гибели беременной после уколов возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:46 2018-09-06T16:46:10+03:00

При этом, что касается подозреваемых, то в документах пока значатся неустановленные лица

Изменить размер текста: A A

По результатам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Напомним, 28 августа в больнице Заинска скончалась 26-летняя Елена Спиридонова. Женщина находилась на девятом месяце беременности. Вместе со своей младшей, трехлетней дочерью, она отправилась в магазин, где ей стало плохо и на место вызвали «скорую помощь». Ей сделали укол. От предложенной госпитализации Спиридонова отказалась и подписала отказ.

- Ей порекомендовали дома выпить ношпу, - вспоминали родственники погибшей.

Когда женщина пришла домой, ей снова стало плохо, и только тогда вызванные медики, сделав очередной укол, увезли ее в больницу. Однако время было упущено, женщина скончалась. Спасти не родившегося ребенка также не удалось.

- Будет изучена работа врачей «скорой помощи», врачей, ведущих беременность женщины, и действия медиков в больнице, куда госпитализировали потерпевшую, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить дефекты оказания медпомощи беременной на каждом из этапов.

К слову, о личностях подозреваемых. Их следствие сможет установить только после получения результатов экспертизы. На данный момент в уголовном деле пока в этой роли значатся неустановленные лица.