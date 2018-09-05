2018-09-05T18:09:08+03:00
Звезды

Марат Башаров в Казани исписал новые стены подросткового клуба

Воспитанники сделали ему необычный подарок [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: kazan-mfmk.comФото: kazan-mfmk.com
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5 сентября в Казани артист Марат Башаров стал почетным гостем открытия подросткового клуба «Союз». Досуговый спортивный центр отремонтировали по программе, созданной под патронажем президента Татарстана.

Фото: kazan-mfmk.com

Фото: kazan-mfmk.com

Актер оценил новые раздевалки, спортивные тренажеры и оснащение зала. Марат Башаров также пообщался с тренерами, воспитанниками клуба и поинтересовался - все ли им нравится.

По просьбе одного из ребят актер показал несколько боксерских приемов, раздал автографы, сфотографировался с детьми и оставил прямо на новой стене памятную надпись «Быстрее, выше, сильнее! Я с Вами».

Фото: kazan-mfmk.com

Фото: kazan-mfmk.com

Дети подготовились к визиту актера и подарили ему необычный шарж, где он изображен в качестве универсального спортсмена. На рисунке Марат Башаров в коньках и форме борца пинает футбольный мяч.

Фото: kazan-mfmk.com

Фото: kazan-mfmk.com

Напомним, актер приехал на открытие Казанского Международного фестиваля мусульманского кино-2018. Со сцены с поклонниками он старался разговаривать на «родном» татарском языке.

Также вместе со сьемочной группой он презентовал фильм на татарсокм языке «Мулла», где сыграл роль. Также Марат Башаров получил из рук исполнительного директора фестиваля татарские национальные тапочки.

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