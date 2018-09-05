Красная дорожка фестиваля мусульманского кино-2018 в Казани: танец Ирины Алферовой и эффектная спутница Марата Башарова

СЕГОДНЯ 09:22 2018-09-05T09:25:12+03:00

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Почти 600 актеров, деятельней культуры и политиков в Казани прошли по красной дорожке фестиваля мусульманского кино за два часа. Встретить на ней можно было и охотников за автографами знаменитостей. Люди разного возраста толкались в толпе, чтобы получить заветную подпись или фотокарточку с актером.

В этом году купить билеты на церемонию было нельзя. Гости проходили в зал по пригласительным билетам. Самыми ожидаемыми персонами на открытии фестиваля мусульманского кино стали популярные российский актеры.

Эммануил Виторган появился на открытии с супругой Ириной. По сценарию они вместе должны были исполнить музыкальный номер. Но в самый последний момент актер вышел, оставив супругу в зале и вместо танца запел.

Эммануил Виторган и Ирина МлодикФото: Александр ЧЕРНОВ

- Чем больше будет фильмов разных, тем больше мы будем понимать, что живем друг для друга. Нижайший поклон этому городу, - сказал Виторган.

Вместе с супругой он сидел на первом ряду. За время церемонии Ирина несколько раз предложила сделать ему селфи. Зачем ей столько одинаковых селфи - многие зрители в зале сначала не поняли. Затем увидели, что она использует фронтальную камеру, как зеркало, а супруга как предлог для фото.

МАРАТ БАШАРОВ И ЗАРА ЗАГОВОРИЛИ ПО-ТАТАРСКИ

Заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров появился на красной дорожке за руку с эффектной блондинкой - актрисой казанского ТЮЗа. На сцене он начал демонстрировать знание татарского языка.

- Саламалейкум, кадерле дуслар. Рахмат! Четырнадцатый народный наш татарский фестиваль! Я не первый раз стою на этой сцене. В прошлом году был здесь и пел, но раньше приезжал как гость, а в этом году пригласили не как гостя, а как участника и я приехал не с пустыми руками, а с картиной «Мулла» - это наша казанская картина на нашем татарском языке, - сказал актер.

Марат Башаров со спутницейФото: Александр ЧЕРНОВ

Самым неожиданным появлением на открытии стал артист мира и ЮНЕСКО - певица Зара. Она исполнила две песни, при том вторую спела в сопровождении воспитанников детской творческой студии.

– Меня очень тронуло, когда нас встречали в аэропорту с чак-чаком и татарскими народными песнями. Я даже выучила «Бик зур рэхмэт» на татарском языке. Я отозвалась на участие в фестивале не смотря на плотный график. Сразу после выступления в «Пирамиде» улетаю в Сочи на «Новую Волну». Я еду туда как гостья, принимаю участие в творческом вечере Ирины Аллегровой, где спою песню Игоря Крутого, так же спою на творческом вечере Леонида Агутина и на закрытии фестиваля, - рассказала певица.

Певица Зара с певцами детской вокальной студииФото: Александр ЧЕРНОВ

ИРИНА АЛФЕРОВА ЗАЖГЛА ЗАКУЛИСАМИ

Впервые на фестивале принимает участие творческая группа из Голливуда. Сын режиссера Оливера Стоуна – актер Шон Стоун, актриса Амина Жаман и режиссер Ануар Смаин единственные, кто подъехали к красной дорожке на «Мерседесе» представительского класса.

Их встретили очень тепло. Американские гости пробудут в Казани до закрытия фестиваля и планируют посетить Свияжск, Раифу, Булгар и презентовать военную драму «Поле битвы».

Ирина Алферова, приехала в Казань с воспалением легких, которое не может вылечить почти месяц. Несмотря на запреты врачей, актриса призналась, что рада побывать в городе и даже помнит, какие ветхие домики находились на месте концертного зала «Пирамида», где прошла церемония открытия.

Из-за болезни актриса отказалась от встреч и свободное время предпочла провести в гостиничном номере. Но в ее болезни усомнились многие, когда на сцене она исполнила одно из любимых произведений, а за кулисами и вовсе пустилась в пляс под музыку на национальных казахских инструментах. Техническую группу так воодушевил ее танец, что ей начали аплодировать.

Танец Ирины Алферовой в Казани.4.9.18 КМФМК

ВЕДУЩАЯ СШИЛА СЕБЕ ПЛАТЬЕ САМА

Минтимер Шаймиев стал почетным гостем фестиваля и признался, что фестиваль создавался по образу уже известного кинофеста.

- Казанский фестиваль должен был стать аналогом каннского и у нас от части это получилось. Приехало много специалистов и мы будем обмениваться мнениями, как дальше обустраивать мир, - сказал первый президент Татарстана.

Почетный гость фестиваля Минтимер ШаймиевФото: Александр ЧЕРНОВ

Ведущими церемонии открытия стал актер театра имени Галиаскара Камала - Искандер Хайруллин и актриса российского кино Наталья Громушкина. Необычный наряд ведущей с «цыганской юбкой» удивил многих в зале. Оказалось, она сшила его сама.

- Я шью платья на заказ. Я делаю эскизы и с таким же успехом хожу по показам мод. Так стараюсь продвигать нашу российскую историю. Статусные бренды не приводят меня в дикий восторг, я не гонюсь за ними. Понимаю, что есть наряды и поинтереснее и подороже и надеюсь что выглядела на плохо сегодня на церемонии открытия фестиваля, - рассказала "КП-Казань" Наталья Громушкина.

Ведущие церемонии открытия закулисамиФото: Александр ЧЕРНОВ

Казанский международный фестиваль мусульманского кино продлится до 10 сентября. За это время пройдут показы фильмов из 56 стран мира. Творческие встречи проведут участники конкурсной программы фестиваля – Марат Башаров, Эммануил Виторган, Вера Глаголева, Наталья Бондарчук и Камиль Ларин.

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