В Казани сотрудник ОМОНа подозревается в убийстве своей возлюбленной из ревности

СЕГОДНЯ 21:29 2018-09-04T21:29:26+03:00

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3 сентября Наталья Караханова навсегда попрощалась со своей 21-летней дочерью Эльнарой. Студентку четвертого курса кооперативного института похоронили в закрытом гробу, так порекомендовали сотрудники морга.

- Мне не дали возможности поцеловать дочь на прощание, - рассказала сквозь слезы «КП-Казань» мать погибшей. - Лицо Эльнары было просто изуродовано.

В ночь на 1 сентября в 2.45 ее тело нашли на козырьке многоэтажного дома на улице Космонавтов с признаками падения с высоты. Подозреваемого задержали быстро, да он и не скрывался - жил в съемной квартире на шестом этаже. 28-летний молодой человек, как рассказали матери во время допроса в следственных органах - сотрудник ОМОНа Марат С.

ВЕРСИЯ

Во время задержания Марат, как сообщили собственные источники «КП-Казань» в правоохранительных органах, был пьян. В его квартире нашли пустую бутылку из-под водки и сумочку Эльнары.

Молодой человек якобы признался, что расправился с подругой из-за ревности. Как все происходило на самом деле, будут разбираться следователи. Но родители Эльнары не верят, что все произошло из-за нелепых подозрений.

- Там, в ее сумочке, все было перерыто, дочка никогда такой беспорядок не терпела, - уточнили «КП-Казани» родители погибшей. - Кроме того, мы ей накануне дали деньги на оплату мебели - в июне купили ей маленькую комнатку, чтобы было свое жилье. Работали всю зиму, чтобы собрать нужную сумму. Было у нее не менее 45 тысяч рублей. Мебель должны были доставить после 1 сентября, а нам вернули сумку, в которой было менее 10 тысяч рублей.

НЕЗНАКОМЕЦ

Эльнара приехала в Казань из Лаишево, сразу после окончания городской школы. Поступила в институт, хорошо училась. Красивая и стройная девушка привлекала внимание молодых людей, но с родителями знакомить их не спешила.

- Не то, чтобы скрытная была, нет, просто людей, которые в ее жизни могли оказаться только на время, она близко к семье не подпускала, - вспоминает Наталья Караханова. - Вот и с этим Маратом не знакомила. Мы даже и не знали ничего про него. Узнали только у следователя.

КОММЕНТАРИЕВ НЕ БУДЕТ

От официальных комментариев все правоохранительные органы отказались. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Проходит ли Марат по нему в качестве основного подозреваемого - неизвестно, пока в деле значится расплывчатая формулировка «неустановленные лица».

1000 ВОПРОСОВ

У родителей погибшей девушки к следствию тысячи вопросов. Как и к тому, кто видел Эльнару живой в последний раз.

- Она была избита, живого места не было, - плачет мать. - Наша девочка была так молода, она хотела жить. Провожать ее пришли сотни людей, которые ее знали с детства, учились вместе, жили в Лаишево, учились в институте. Никто про Эльнару слова дурного не мог сказать все эти годы. За что ее так? Почему она погибла? Никто не давал права ему убивать девушку, нашу дочь. Эти люди в погонах должны нас защищать. Что могла такого сделать моя девочка, что с ней жестоко расправились?

Карахановы говорят, что им надо только справедливости. Тот, кто отнял у них дочь, лишив ее жизни, должен ответить по всей строгости закона. И скидок на то, что виновный действительно является сотрудником правоохранительных органов, по их словам, быть не может.