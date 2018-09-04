2018-09-04T21:36:19+03:00
Звезды

В Казани Ирине Алферовой подарили колье за то, что она приехала на фестиваль с воспалением легких

Актриса встретилась с поклонниками на своем творческом вечере [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Новое украшение пришлось по вкусу российской актриссеНовое украшение пришлось по вкусу российской актриссеФото: Искандер ЯРУЛЛИН
Изменить размер текста:

Ирина Алферова стала одним из первых гостей, приехавших на IV Казанский международный фестиваль мусульманского кино. По словам организаторов, ее приезд долго оставался под вопросом, ведь российская актриса посетила Казань, несмотря на запрет медиков. У нее воспаление легких.

Фото:kazan-mfmk.com

Фото:kazan-mfmk.com

За такую преданность казанскому кинофестивалю в начале ее творческой встречи на глазах ее многочисленных поклонников актриса получила приятный подарок. Исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова надела на актрису серебряное колье. Украшение инкрустировано крупными изумрудами и сделано татарстанскими мастерами.

- Как же подходит к моим глазам, - поблагодарила Ирина Алферова дарителя.

Но на этом подарки не закончились. При выходе из зала актрису окружили поклонники с просьбой сфотографироваться и тут же вручили актрисе национальное татарское лакомство чак-чак, сделанное в форме сердца, книгу о Казани и пару кожаных татарских сапожек - ичиги.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись
5 сентября в ряде домов Казани на день отключат электричество
Казань вошла в топ-3 самых популярных некурортных городов России среди туристов
В Татарстане по факту загрязнения химпродуктами частных садов возбудили уголовное дело
В Набережных Челнах иномарку после ДТП с самосвалом отбросило на пешехода
6 сентября в Казани горожанам будут ставить прививки от гриппа прямо у станций метро
Баскетболиста "Чебоксарских Ястребов" уволили за то, что он слишком хорошо играет
6 октябре этого года в Татарстане хотят посадить более 1,3 миллиона деревьев
В Марий Эл сотрудника колонии будут судить за удар осужденного ножом
В Татарстане священника отстранили от службы за платные проповеди
Власти Казани обозначили границы центра города
В Чувашии владелец такси и его приятель, выживавшие конкурентов, отделались штрафами
В Татарстане промпаркам и промплощадкам предоставят беспроцентный кредит