В Казани Ирине Алферовой подарили колье за то, что она приехала на фестиваль с воспалением легких

СЕГОДНЯ 21:36 2018-09-04T21:36:19+03:00

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Ирина Алферова стала одним из первых гостей, приехавших на IV Казанский международный фестиваль мусульманского кино. По словам организаторов, ее приезд долго оставался под вопросом, ведь российская актриса посетила Казань, несмотря на запрет медиков. У нее воспаление легких.

Фото:kazan-mfmk.com

За такую преданность казанскому кинофестивалю в начале ее творческой встречи на глазах ее многочисленных поклонников актриса получила приятный подарок. Исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова надела на актрису серебряное колье. Украшение инкрустировано крупными изумрудами и сделано татарстанскими мастерами.

- Как же подходит к моим глазам, - поблагодарила Ирина Алферова дарителя.

Но на этом подарки не закончились. При выходе из зала актрису окружили поклонники с просьбой сфотографироваться и тут же вручили актрисе национальное татарское лакомство чак-чак, сделанное в форме сердца, книгу о Казани и пару кожаных татарских сапожек - ичиги.