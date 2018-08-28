2018-08-31T11:43:59+03:00
Спорт

Красота спасет мир: топ-3 самых необычных причесок регбисток казанского этапа чемпионата Европы

Елизавета МАКАРОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Столица Татарстана в четвертый раз в своей истории принимает чемпионат Европы по регби-7 – атлетичному и силовому виду спорта, который многие называют «не женским». Однако, в Казани сыграют именно женские команды, и даже на регбийном поле девушки остаются девушками: представляем вам тройку самых необычных причесок участниц этапа Европейской гран-при серии.

АЛЕНА МИХАЛЬЦОВА (РОССИЯ)

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В прошлом году на этапе чемпионата Европы в Казани Михальцова выступала с косичками фиолетового цвета: регбистки нередко используют косы как вариант укладки для матчей, но россиянка поразила всех эффектностью своей прически. Сама спортсменка в одном из интервью отмечала, что такой внешний вид понравился всем – и зрителям, и комментаторам. Правда, соперницы попытались воспользоваться такой прической Михальцовой. «В первой же игре был такой инцидент – меня схватили за косы. Но было совсем не больно – во время матча же эмоции, адреналин зашкаливает. После игр еще неделю, наверное, ходила еще с этими косами», – рассказывала спортсменка.

Еще одним амбассадором такой прически в сборной России является Дарья Норицина: она нередко и себе заплетает яркие косы, и радует ими подруг по команде.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

ХИЗЕР ФИШЕР (АНГЛИЯ)

Регбистка английской сборной бросается в глаза болельщикам не только мощной фигурой, но и отсутствием волос на голове. Правда, вызвано это алопецией – болезнью, главным симптомом которого является полное выпадение волос.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Как рассказывает сама Фишер, проблемы появились после того, как она сменила бобслей на регби. «Я стала страдать алопецией примерно с Кубка мира по регби 2010 года, может быть, от стресса во время соревнований. Самое сложное было то, что я уже страдала от проблем с уверенностью в себе из-за внешности, так как моя форма кардинально изменилась, когда я из олимпийской бобслеистки превратилась в игрока регби: мои плечи сузились, а бедра стали шире. Но я тренируюсь не для того, чтобы выглядеть привлекательно, а для того, чтобы быть эффективной», – отмечала спортсменка.

БАЙЗАТ ХАМИДОВА (РОССИЯ)

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Популярностью у регбисток также пользуются короткие стрижки: возможно, таким образом спортсменки хотят лишить соперника возможности схватить себя за волосы. Именно такой вариант прически обычно носит Байзат Хамидова, и ей, надо сказать, очень идет. Впрочем, и лидеру сборной России не чужды эксперименты – в интернете достаточно фотографий, на которых Хамидова запечатлена с длинными волосами. Лучше всех, пожалуй, регулярные метаморфозы регбисток с внешностью прокомментировал Валерий Багдасаров, главный тренер клуба «Красный Яр», за который выступает Хамидова. « Не дай Бог не заметить новую причёску, всё, прощай тренировка», – улыбнулся специалист в ответ на вопрос о специфике работы с женской командой.

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