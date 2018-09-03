В Казани пройдет I Качаловский театральный фестиваль

СЕГОДНЯ 20:21 2018-09-03T20:21:34+03:00

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То, что один из старейших театров России - Качаловский, должен иметь свой собственный фестиваль, говорилось уже давно. Мечты о нем в самом театре передавались каждому вновь поступившему на сцену артисту.

Наконец-то эти призрачные чаяния приобрели ощутимые формы и сроки. С 9 октября по 19 ноября пройдет I Качаловский театральный фестиваль. На казанских подмостках покажут свои спектакли пять российских трупп.

Начнется фестиваль 9 октября, когда труппа Санкт-Петербургского театра Ленсовета покажет интерпретацию пьес Николая Васильевича Гоголя «Город. Женитьба. Гоголь». Спектакль авторский, созданный лауреатом российской театральной премии «Золотая маска» Юрий Бутусов. Презентация пройдет на главной сцене Качаловского театра.

Продолжат фестиваль артисты Воронежского камерного театра, которые покажут казанцам драму Михаила Бычкова «Гроза». Это современная версия событий, описанных в одноименной пьесе Александром Островским.

Хозяева фестиваля, качаловцы, представят на суд зрителя и жюри, постановку «Бег». Спектакль пройдет 25 октября.

Сразу две работы покажет Небольшой драматический театр (Санкт-Петербург). Так, 1 ноября можно будет увидеть спектакль Льва Эренбурга «Три сестры» по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова, а 2 ноября – «На дне», поставленный тем же режиссером по мотивам пьесы Максима Горького.

Завершится фестиваль 19 ноября, когда Театр имени Евгения Вахтангова представит спектакль обладателя премии «Золотая Маска» режиссера Римаса Туминаса по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня».

Во время пресс-конференции в театре имени Качалова министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и художественный руководитель казанской труппы Александр Славутский объявили о проведении фестиваля и о начале продаж билетов на фестивальные спектакли.

Отмечая концепцию события, как «Авторский театр. Взгляд на русскую классику», Александр Славутский заметил, что современность может влиять на известные классические произведения, поэтому и подбор спектаклей, участников фестиваля, был продиктован необходимостью познакомить казанского зрителя с работами ведущих театральных режиссеров России.

Все театры, которые подтвердили свое участие, обладают удивительными возможностями. Это и режиссеры, уже не раз номинированные на «Золотую Маску», и те, кто получил ее в качестве признания за выдающиеся театральные постановки.

Это и актерский состав, среди которых есть настоящие звезды - Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Владимир Симонов, Владмир Вдовиченков и Анна Ковальчук.

Цены на фестивальные спектакли начинаются с 300 рублей и могут доходить до 4,5 тысяч рублей. Меньшую часть суммы, необходимой для проведения Качаловского театрального фестиваля - 9,8 миллионов рублей, выделило правительство Татарстана, сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова. Большую часть, а это 70%, за счет внебюджетного фонда представляет театр-организатор.

С какой периодичностью будет выходить в свет Качаловский театральный фестиваль, пока не решено.

- Может, раз в два года, может - чаще, - улыбнулся Александр Славутский.

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