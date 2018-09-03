В Казани гаишник на служебном авто зазевался и влетел под «Газель»
В столице Татарстана подъезжая к светофору на улице Олега Кошевого, водитель грузовой «Газели» почувствовал, что в его автомобиль кто-то врезался сзади. Мужчина вышел посмотреть, кто ж это так нарушил правила дорожного движения и удивился. Под его грузовичок влетел патрульный «Форд» Госавтоинспекции Казани.
В Казани гаишник на служебном авто зазевался и влетел под «Газель».Соцсети
Вопросов о том, кто виноват, нет: кто сзади, тот и не выдержал безопасную дистанцию. Фотографии данного автопроисшествия облетели соцсети, где интернет-пользователи язвительно комментировали ситуацию. Среди вариантов произошедшего были и такие: «"Газель" виновата, сдавала задом» или «Инспектор всегда прав».
- По данному случаю проводится служебная проверка. Виновные будут наказаны в соответствии с законом. Сотрудники Госавтоинспекции не пострадали, - прокомментировал «КП-Казань» командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин.
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