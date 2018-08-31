В аэропорту Казани татарстанская певица едва не попала в полицию за челлендж «Падающие звезды»

СЕГОДНЯ 17:14 2018-08-31T17:15:21+03:00

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У звезд российского шоу-бизнеса набирает популярность челлендж «Падающие звезды». Под хэштегом fallingstars можно увидеть фотографии артистов, которые делают вид, что упали, когда спускались по трапу частного самолета или лежат лицом вниз у дорогих автомобилей. В акции уже приняли участие Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Александр Ревва.

Челлендж поддержал Александр Ревва. Он как и Лия выпал из самолета, правда боле удачно.

18-летняя певица из Набережных Челнов Лия Шамсина решила поддержать челлендж и тоже «упасть» у трапа самолета. Но все пошло не по плану.

- Вместе с братиком и мамой мы возвращались из Сочи, куда ездили отдыхать. Когда самолет приземлился в аэропорту Казани, я включила интернет и наткнулась на хэштег. Решила повторить и попросила маму быть моим фотографом, - рассказала «КП-Казань» Лия Шамсина.

Девушка дождалась, когда все пассажиры вышли из самолета. Но как только она легла у трапа лицом вниз, кто-то из пассажиров обернулся и крикнул, подумав, что девушке стало плохо. К Лие подбежали сотрудники аэропорта и начали поднимать.

В это время Лия просила маму, скорее ее сфотографировать. Фотографии получились не такими, как изначально задумывалось. Сотрудники аэропорта сказали, что фотосъемка запрещена, а хулиганка сейчас отправиться в отделение полиции за дебоширство.

Девушка тут же вспомнила, что по законодательству фотографировать в аэропорту нельзя только на профессиональные фотокамеры, а на телефон можно – на этот факт у сотрудников аэропорта не нашлось что ответить. Так и не сделав удачную фотографию, певица отправилась на выход.

А Яна Рудковская "упала" с верхней палубы роскошной яхты

- Всю дорогу мы переживали, что на выходе из аэропорта нас все же положат на землю сотрудники ОМОНа. Но все обошлось, - призналась «КП-Казань» Лия.

Неудачные фотографии татарстанская певица все же выложила в свой инстаграм. «Спасибо сотрудникам Казанского аэропорта за создание крутой фоточки (Нас чуть в полицию не забрали)» Подписала певица. В сети тут же нашлись пользователи, которые осудили девушку за необдуманный поступок.

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