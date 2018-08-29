2018-08-29T12:45:26+03:00
Общество

Из-за эксперимента с велосипедом казанского психолога обвинили в сексизме

Споры в соцсетях идут уже несколько дней
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Психолог предложил нарисовать велосипед мужчинам и женщинам.Психолог предложил нарисовать велосипед мужчинам и женщинам.Фото: соцсети
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В соцсетях развернулся шум из-за поста казанского психолога Антона Шутова. Он на своей странице в соцсети предложил провести эксперимент: нарисовать велосипед мужчинам и женщинам.

- Вы укатаетесь, разглядывая рисунки. парни нарисуют механичную реальную модель, а девушки... вы сами увидите. Это наша разница мышления, - написал психолог и предложил выкладывать фото рисунков в комментарии.

Но, помимо рисунков, казанцы выкладывали и гневные посты, в которых обвиняли психолога в сексизме и непрофессионализме.

«Сама бы я не смогла нарисовать велик адекватно, я на двухколесном даже кататься не умею и не хочу. Но почему нельзя учитывать опыт других людей, которые не попадают под это ваше клише?»

«Жаль, что таких тредов от «психологов» в твиттере мало. Всегда важно знать, к кому ходить не стоит»

«Это не разница в мышлении, это разница в знаниях о строении велосипеда. Я вот знаю, что такое цепь и звездочка, и нарисовать могу. Только все равно рисунок выйдет г...ом и дело не в гендере»

«Какие-то проблемы у вас с профпригодностью, ибо вы просто подгоняете удобные вам варианты под свой тезис и игнорируете другие»

«Это прикольно, что автор поста просто игнорирует реалистичные рисунки от девушек и комментит только те, где есть ошибки» - возмущаются казанцы.

"НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ ПРОЩЕ"

Спустя несколько дней споров в соцсетях, психолог решил оправдаться и объяснил свою позицию. Главным аргументом было то, что метод «Нарисуй велосипед» не его авторства, это известный эксперимент, массово обсуждающийся на разных площадках интернета.

- Недавно я предложил сетевой общественности нарисовать велосипед и проверить разницу между мужским и женским мышлением. Вслед за моей публикацией общественность и медиа накрыла реактивная детонационная волна. Показалось, что я приверженец сексистских позиций. Некоторыми читателями это предложение было истолковано как повод унизительного отношения к представителям женского пола. Подобное у меня вызывает недоумение. К этому эксперименту следует относиться гораздо проще, это одна из многочисленных мировых попыток в исследовании разницы мышления между полами, при этом она не лучшая, но, разве что, привлекательна тем, что связана с творческим заданием и достаточно примиряющими выводами. В моём понимании и подаче этот метод не унижает женщин, не утверждает, что они слабее, ниже, чем мужчины, - считает Шутов.

Он также вспомнил, что ранее уже проводил с людьми такой эксперимент, и во всех случаях он вызывал здоровый интерес.

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