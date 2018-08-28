2018-08-28T11:25:20+03:00
Общество

В Татарстане запустили первое в Европе беспилотное такси

Автомобили будут возить пассажиров по Иннополису [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Инстаграм президента Татарстана Рустама Минниханова.Фото: Инстаграм президента Татарстана Рустама Минниханова.
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В Татарстане начало действовать беспилотное такси. Это уникальный случай не только для России, но и для всей вропы. Тестовую зону для беспилотных такси организовали в Иннополисе.

Сегодня, 28 августа, правительство Татарстана и компания «Яндекс» подписали соглашение о развитии беспилотного транспорта.

Отмечается, что воспользоваться беспилотным такси в Иннополисе смогут все желающие, которые дали согласие на участие в тестировании. На данный момент в число "добровольцев" записались более ста жителей города. Кроме того, машину без водителя в Иннополисе на себе уже испытал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент Татарстана прокатился по Иннополису на беспилотном такси. Автор: президент Татарстана Рустам Минниханов.Соцсети

Пока по городу будут курсировать два автомобиля. Для них предусмотрены пять точек посадки пассажиров. Все они располагаются около главных городских объектов - университета, стадиона, медицинского центра, жилого квартала и технопарка. Беспилотники будут работать каждый день. Кстати, что немаловажно, поездки во время тестовых заездов беспилотника будут бесплатными.

Отмечается, что беспилотник соблюдает правила дорожного движения, пропускает пешеходов, объезжает препятствия и может экстренно затормозить в случае крайней необходимости. и может применить экстренное торможение. Пока, кстати, в салоне автомобиля будет кататься человек. Не водитель, а инженер компании. Он, к слову, будет ездить не за рулем, а на пассажирском сидении.

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