2018-08-23T18:29:33+03:00
Общество

«Неужели я через все это прошел?»: Ахат Бурганов из Татарстана вспоминает о Курской битве

23 августа в День воинской славы России чествуют участников самой крупной танковой битвы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Алина ГАБДУЛИНА
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Ахмат Саинович БургановАхмат Саинович Бурганов
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Ровно 75 лет назад, 23 августа 1943 года, разгромом немецко-фашистский войск закончилась битва на Курской дуге. Самая крупная танковая битва в истории продолжалась 50 дней. И вот уже много лет этот день по праву считается Днем воинской славы России.

В битве участвовало около двух миллионов человек. Среди них был и уроженец деревни Карамалы Алькеевского района Татарстана Ахат Бурганов, который сейчас живет в Набережных Челнах. На фронт он попал после окончания Саратовского военного училища, едва ему исполнилось 18 лет.

- Много лет уже прошло, знаете, иногда пугаюсь. Бывает, ложусь спать, а в голове столько мыслей. Думаю, неужели я через все это прошел? - вспоминает участник Великой Отечественной войны и ветеран вневедомственной охраны Росгвардии по Татарстану Ахат Бурганов.

К слову на работу в отдел вневедомственной охраны в Набережных Челнах ветеран устроился в 1988 году. При этом, в подразделении о нем не забывают, навещают в преддверии праздничных дат, да и сам гвардии рядовой активно наставляет молодежь.

93-летний Ахат Бурганов до сих пор помнит картины тех страшных дней. В Красную армию его призвали в 1942 году, немногим позже, чем пришла похоронка на отца Ахата. Молодой человек очень быстро освоил специальность артиллериста-пулеметчика, и был отправлен прямиком под Курск, для участия в военных действиях в составе Центрального фронта. Здесь он и получил свое первое боевое крещение, будучи минометчиком-наводчиком 114-го полка 307-й гвардейской стрелковой дивизии.

- Тогда погибли тысячи солдат, сотни танков было подбито, на поле боя все смешалось - разрывы снарядов и лязг гусениц, - вспоминает ветеран.

Говоря о том, что именно поддерживало силы в нем и его товарищах, Ахат Саинович отмечает творческий полет мыслей командующих, высочайший моральный дух у личного состава и вдохновение, навеянное верой в скорую победу.

Рядовой Бурганов в те военные годы повидал многое, но именно под Курском случилось несчастье, которое позднее стоило ему ноги. В одном из тех боев он получил огнестрельное ранение и был направлен в госпиталь города Бугуруслан Оренбургской области.

Там ему сделали первую операцию, а после отправили в Башкирию - на вторую. Однако последние осколки из левой ноги мужчине удалили лишь через много лет после окончания войны - в 1993 году. Еще спустя некоторое время ногу пришлось ампутировать.

Мужчина пережил всю войну, но она забрала у него самое дорогое - часть души, часть семьи. Так, с фронта не вернулись не только отец Ахата - Саин Бурганов, а также его брат, дяди, близкие друзья и просто односельчане.

После войны Ахат Бурганов был награжден Орденом «Отечественной войны II степени», медалью «Жукова».

Также этот День воинской славы много значит и для уроженца Муслюмовского района Татарстана Владимира Акимова. Во время Курской битвы он воевал в Гвардейском минометном полку. В 1943 году мужчина получил ранение, но демобилизовался лишь в 1947-ом. После, в течение 40 лет, работал директором школы в родном селе. На заслуженный отдых Владимир Матвеевич вышел лишь в 2004 году.

Владимир Матвеевич Акимов. Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

Владимир Матвеевич Акимов. Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

Здесь же, в Нижнекамске, проживает Виктор Григорьевич Устинов из Высокогорского района. Во время битвы на Курской дуге ему было всего 17 лет. Он был награжден медалью и получил звание старшего сержанта. После этого Виктор Устинов был назначен командиром разведки.

Виктор Григорьевич Устинов. Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

Виктор Григорьевич Устинов. Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

Еще один участник Курской битвы Хуснулла Сайфуллин, несмотря на тяжелое ранение в те страшные годы, после восстановления стал работать пожарным. Даже пенсия не отняла у ветерана желания трудиться - многие годы он работал на автостоянке сторожем.

С День воинской славы России ветеранов поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов:

«Отважно бились под Курском татарстанцы. Несомненно, что в залпах первых победных салютов, ознаменовавших освобождение Орла и Белгорода, отразился боевой и трудовой подвиг республики».

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