2018-08-17T10:22:50+03:00
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Власти Казани: цена платных парковок в городе не завышена

Горожане решили, что паркинги должны стоить от 11 до 46 рублей в час
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Документ Минтранс составлял по опыту Казани и Москвы.Документ Минтранс составлял по опыту Казани и Москвы.
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На днях жителей Казани всполошил проект приказа Министерства транспорта России, в котором указаны рекомендуемые цены на платные парковки во всех регионах страны. В таблице, приложенной в документе, видно, что в Казани и Татарстане цены на парковку должны быть от 11 до 46 рублей. Не углубившись в документ далее, СМИ начали пестрить заголовками, мол в Казани цены на парковки завышают. Ведь, как известно, в городе стоянки стоят от 30 до 70 рублей, в зависимости от места. В Комитете по транспорту исполкома Казани «Комсомолке» разъяснили, откуда взялись завышенные, по мнению горожан цены.

В таблице указаны базовые цены при расчете стоимости парковки на новом месте.

В таблице указаны базовые цены при расчете стоимости парковки на новом месте.

Как выяснилось, документ содержит не только таблицу, а и подробные разъяснения с формулами.

- Если посмотреть внимательно, в таблице указана базовая стоимость часа парковки. А перед таблицей дается формула, где это та базовая стоимость умножается еще на 4 коэффициента, - объясняют «КП-Казань» в Комитете по транспорту. - К тому же, эти данные предлагают использовать при организации парковки на новом участке. Если заполняемость участка больше 85%, там надо организовать парковку, и в таблице дается базовая стоимость, в зависимости от процента заполненности.

КАЛЬКУЛЯТОР "КП"

Собственно, эта самая формула расчета конечной стоимости парковки выглядит так:

P = Pбазx Ктип x Ктс x Кпрод x Кдоп

Первый коэффициент — это размер платы в зависимости от назначения парковки. Второй - в зависимости от типа размещаемых на ней транспортных средств и пользователей транспортных средств. Третий - в зависимости от продолжительности ее использования, и последний, дополнительный - « зависимости от иных критериев по усмотрению владельца парковки. Коэффициент не должен быть менее 1.». То есть последнее повышение цены зависит полностью от властей города и делается по их усмотрению.

Как объяснили в Комитете по транспорту, в Казани при расчете стоимости парковки во трех случаях коэффициенты были по 1, то есть не повышали цену. И только последний составляет 1,1. Власти города брали за «базу» 100% заполняемость — 46 рублей и умножали на 4 коэффициента. Получается 46*1*1*1*1,1 = 50,6 рублей. Pбаз же рассчитывается по формуле с учетом среднего заработка жителей каждого региона.

- Повышающий коэффициент ввели для того, чтобы были свободные места. Поставив цену в 50 рублей, мы начинаем проводить анализ заполняемости снова. (Когда бесплатная парковка становится платной, число машин может поменяться. - прим. Ред) По рекомендациям Минтранса парковки должны быть заполнены от 50 до 85%. Если данные выходят за пределы этих цифр, можно корректировать стоимость, что указано в начале документа. Мы, если больше 85%, тариф повышаем до 70 рублей. Если меньше 50% - снижаем тариф до 30 рублей. Поэтому, цены у нас не завышены. К тому же, эти рекомендации министерство готовило, смотря на опыт Казани и Москвы, - продолжают в Комитете по транспорту исполкома.

НЕ САМЫЕ ДОРОГИЕ

Кстати, в Москве и Петербурге рекомендуемые цены намного выше. Только базовая стоимость в столицах указана по 138 и 106 рублей в час соответственно. Среди городов ПФО же в Казани базовые тарифы самые высокие. Но стоит отметить и то, что далеко не во всех городах Приволжского Федерального округа есть муниципальные парковки. Например, в Чувашии базовый тариф 27 рублей, а в Марий Эл — 28.

Напомним, недавно в Казани появились новые платные парковки на Сибгата Хакима и Абсалямова. Видимо, собирать плату на этих участках решили, потому что они всегда заполнены машинами.

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