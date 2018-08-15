День города-2018 в Набережных Челнах: «Джаз на каме», «Фестиваль цветов» и Черный Перец

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-15T14:39:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Набережных Челнах День Республики и День города будут отмечать два дня - 29 и 30 августа. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, в первый день в 18:00 на майдане парка Прибрежный пройдет фестиваль «Джаз на Каме». Выступление готовит джазовый оркестр «Визит», который пригасит солистов из Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска.

А с 19:00 до 21:00 здесь же пройдет фестиваль уличного кино. Челнинцы и гости праздника смогут посмотреть восемь короткометражных фильмов, которые сняты молодыми режиссерами в 2017 году.

30 августа состоится «Фестиваль Цветов», которому, надо отметить, в этом году исполняется 30 лет. Как и в прошлом, он пройдет на проспекте Хасана Туфана от проспекта Чулман до майдана парка Прибрежный. У входа на майдан пройдет выставка цветочных картин. Тема городского фестиваля цветов – «Висячие сады Семирамиды». Основной акцент организаторы планируют сделать на вертикальное озеленение.

Более того, параллельно здесь пройдет фестиваль «Город мастеров» – ярмарка, выставка и продажа работ мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства. Отметим, что площадки будут работать с 10:00.

Также планируют провести полюбившийся челнинцам автокарнавал «УРАМ-FEST». Кузова большегрузов станут сценой для театрализованных представлений и концертов от предприятий и учреждений города. Так, например, управление здравоохранение готовит мини-операционную, которую презентуют зрителям. Колонна из более 35 машин начнет свое движение от парка Сидоровский. Машины выстроят в 12:00. Колонна проследует до парка Победы и завершит свой путь в 18:00 на майдане.

Не обойдется и без праздничного концерта. Он стартует в 20:00. Жителй и гостей города с праздником поздравят украинская группа Artik & Asti и DJ Simon, который больше известен, как Черный Перец. После выступления артистов состоится праздничный салют.