2018-08-13T09:24:59+03:00
Добрые дела

Команда Татарстана заняла второе место в состязаниях WorldSkills Russia

Казань будет принимает международный конкурс молодых профессионалов в 2019 году
Лика ИСАЕВА
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Наши молодые профессионалыНаши молодые профессионалыФото: Из материалов пресс-службы
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В Южно-Сахалинске подвели итоги престижного конкурса российских молодых профессионалов. В результате сложнейших испытания итоги медального зачета среди команд-участниц VI национального чемпионата WorldSkills Russia таковы: на первой ступеньке пьедестала почеты сборная Москвы с результатом 345 баллов, на втором месте - молодые профессионалы Татарстана (228 баллов), замыкает тройку лидеров команда Московской области с результатом в 107 баллов.

Всего татарстанцы завоевали 27 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Финал соревнований прошел в Южно-Сахалинске.

Победители и призеры национального чемпионата войдут в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia, чтобы представлять страну на международных первенствах.

В сентябре сборная России отправится на чемпионат Европы в Будапешт на EuroSkills Budapest 2018, а в 2019 году уже мировое первентство принимает Казань - WorldSkills Kazan 2019. Эти соревнования пройдут в августе 2019 года.

Напомним, финал VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 прошел с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. В течение трех соревновательных дней участники со всей страны в возрасте от 16 до 22 лет (в ряде компетенций – до 25) демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям. В соревнованиях приняли участие 700 конкурсантов, чьи навыки оценивали 700 экспертов.

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